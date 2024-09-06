В селе Горбуновское Свердловской области ищут 10-летнего ребенка

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Мальчик ушел из дома 5 сентября и с тех пор его местонахождение неизвестно. Информацию о произошедшем распространяет «ЛизаАлерт».
В объявлении спасательного отряда указано, что мальчик 2013 года рождения. В день, когда он пропал, на нем была легкая куртка красного с синим цвета, джинсовые брюки и шапка синего цвета. Обувь на мальчике черная.
Рост у пропавшего мальчика 120 сантиметров, телосложение астеническое. Волосы у ребенка русые, а глаза серо-зеленые.