tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Свердловской области пропал 10-летний мальчик

В селе Горбуновское Свердловской области ищут 10-летнего ребенка

6 сентября 2024, 10:04
Фото: 1MI

В Свердловской области пропал 10-летний мальчик

В Свердловской области без вести пропал школьник. Его зовут Сергей Банных.

Мальчик ушел из дома 5 сентября и с тех пор его местонахождение неизвестно. Информацию о произошедшем распространяет «ЛизаАлерт».

В объявлении спасательного отряда указано, что мальчик 2013 года рождения. В день, когда он пропал, на нем была легкая куртка красного с синим цвета, джинсовые брюки и шапка синего цвета. Обувь на мальчике черная.

Рост у пропавшего мальчика 120 сантиметров, телосложение астеническое. Волосы у ребенка русые, а глаза серо-зеленые.

фото: «ЛизаАлерт»фото: «ЛизаАлерт»
фото: «ЛизаАлерт»

Ранее в Нижнем Тагиле на Вагонке пропал молодой человек.

Житель Нижнего Тагила пропал без вести на иномарке
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пропал#Пропал ребенок#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
Сегодня, 09:40
В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе
Сегодня, 05:49
Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры
Сегодня, 05:54
В Нижний Тагил придет «золотая осень»
Сегодня, 06:11
Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом
Сегодня, 06:14
Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт
Сегодня, 10:01