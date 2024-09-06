В Свердловской области многодетным семьям дадут землю и ежемесячные премии

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Данная мера поддержки будет действовать наряду с региональным маткапиталом.
Кроме того, Евгений Куйвашев поручил в качестве одной из мер поддержки многодетных семей выдавать многодетным участки земли.
На сегодняшний день в регионе насчитывается 69 000 таких семей. В них живет 229 000 детей. За последние 11 лет эти показатели увеличились в два с половиной раза, — рассказали в областном Департаменте информполитики.
Ранее многодетные семьи из Нижнего Тагила получили продовольственную помощь от «Пятёрочки».