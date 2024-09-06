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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

В Свердловской области многодетные семьи будут получать ежемесячную премию

В Свердловской области многодетным семьям дадут землю и ежемесячные премии

6 сентября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области многодетные семьи будут получать ежемесячную премию

Губернатор Свердловской области ввел новую меру поддержки для многодетных. Теперь при рождении трех и более детей родители могут рассчитывать на получение ежемесячной премии.

Данная мера поддержки будет действовать наряду с региональным маткапиталом.

Кроме того, Евгений Куйвашев поручил в качестве одной из мер поддержки многодетных семей выдавать многодетным участки земли.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 69 000 таких семей. В них живет 229 000 детей. За последние 11 лет эти показатели увеличились в два с половиной раза, — рассказали в областном Департаменте информполитики.

Ранее многодетные семьи из Нижнего Тагила получили продовольственную помощь от «Пятёрочки».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Помощь#Выплаты#Екатеринбург#Многодетные
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