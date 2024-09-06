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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Свердловской области мужчина убил собутыльника за отказ уходить из его дома

В Свердловской области мужчина убил собутыльника за отказ уходить из его дома

6 сентября 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
В Асбесте мужчина избил собутыльника за отказ уходить из его квартиры, от чего тот скончался в реанимации. Теперь мужчину ждет тюрьма.

Мужчина вину не признал, однако суду это не помешало посадить его на 10 лет в колонию старого режима.

Следователи выяснили, что мужчины 6 апреля 2024 года распивали алкоголь дома у осужденного. Когда он попросил товарища уйти, тот отказался. Из-за чего началась драка. Мужчина так сильно избил своего оппонента, что тот, пролежав несколько дней в реанимации, скончался, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Фото: СК РФ Свердловской области

Напомним, что в Нижнем Тагиле обвиняемого в убийстве 11-летней девочки отправили в СИЗО.

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