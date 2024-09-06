В Свердловской области мужчина убил собутыльника за отказ уходить из его дома

Следователи выяснили, что мужчины 6 апреля 2024 года распивали алкоголь дома у осужденного. Когда он попросил товарища уйти, тот отказался. Из-за чего началась драка. Мужчина так сильно избил своего оппонента, что тот, пролежав несколько дней в реанимации, скончался, сообщают в прокуратуре Свердловской области.