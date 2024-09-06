В Свердловской области жителям села после 17 лет ожидания подключили газ

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
6 сентября в торжественной обстановке был запущен в эксплуатацию газопровод. Перейти на газовое отопление теперь смогут жители той части села, где голубое топливо только появилось. Об этом сообщает пресс-служба Невьянского городского округа.
Жители села Быньги ждали этот день 17 лет.
В планах газифицировать также и ближайшие населенные пункты: Верхнюю и Нижнюю Таволгу.
Напомним, более 11 млрд рублей потрачено на социальную газификацию в Свердловской области.