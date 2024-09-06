tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

фото: группа ВКонтакте «Невьянск — наш город»

В Свердловской области жителям села после 17 лет ожидания подключили газ

6 сентября 2024, 13:13
фото: группа ВКонтакте «Невьянск — наш город»
В селе Быньги Невьянского городского округа появился газ. Местные жители ждали его 17 лет.

6 сентября в торжественной обстановке был запущен в эксплуатацию газопровод. Перейти на газовое отопление теперь смогут жители той части села, где голубое топливо только появилось. Об этом сообщает пресс-служба Невьянского городского округа.

Жители села Быньги ждали этот день 17 лет.

фото: группа ВКонтакте «Невьянск — наш город»фото: группа ВКонтакте «Невьянск — наш город»
фото: группа ВКонтакте «Невьянск — наш город»

В планах газифицировать также и ближайшие населенные пункты: Верхнюю и Нижнюю Таволгу.

Напомним, более 11 млрд рублей потрачено на социальную газификацию в Свердловской области.

Сайт о программе социальной газификации запущен в Свердловской области
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Село#ГАЗ#Газификация#Екатеринбург
Подпишитесь
«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
Сегодня, 09:40
В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе
Сегодня, 05:49
Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры
Сегодня, 05:54
В Нижний Тагил придет «золотая осень»
Сегодня, 06:11
Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом
Сегодня, 06:14
Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт
Сегодня, 10:01