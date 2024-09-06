«Воняет конкретно»: жители Нижнего Тагила два дня дышали формальдегидом

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По официальным данным «Уральского УГМС», впервые формальдегид в сентябре 2024 года был замечен 3 числа в 7:00 утра одновременно в двух микрорайонах — на Сухоложском поселке и в центре Вагонки. В эти часы концентрация на первой точке превысила норму в 1,5 раза, что является повышенным уровнем загрязнения. На второй — содержание формальдегида было чуть меньше — 1,2 ПДК.
В следующий раз норматив по формальдегиду превысил норму в 1,6 раза. Соответственно, уровень загрязнения был также повышен.
Утром 6 сентября жители Алтайского микрорайона пожаловались в редакцию TagilCity.ru на невыносимый запах выбросов. При этом над ЕВРАЗ НТМК наблюдались следы дыма.
Воняет конкретно, конечно. Сразу проснулись, дискомфорт в носоглотке, появились сопли. Хочется в последние теплые дни погулять, подышать — но опять не в черте города, — сетует жительница Вагонки Ирина.
Добавим, что накануне стало известно о закрытии на ремонт коксовой батареи №10. Ее закроют на 2 месяца для проведения технического перевооружения.