tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Формальдегид превышает норму два дня в Нижнем Тагиле

«Воняет конкретно»: жители Нижнего Тагила два дня дышали формальдегидом

6 сентября 2024, 11:10
Фото: tagilcity.ru

Формальдегид превышает норму два дня в Нижнем Тагиле

В течение первой недели сентября в Нижнем Тагиле дважды улавливали формальдегид. В городе сохранялся повышенный уровень загрязнения. Жители отметили неприятных запах и ухудшение самочувствия.
Сюжет
Выбросы

По официальным данным «Уральского УГМС», впервые формальдегид в сентябре 2024 года был замечен 3 числа в 7:00 утра одновременно в двух микрорайонах — на Сухоложском поселке и в центре Вагонки. В эти часы концентрация на первой точке превысила норму в 1,5 раза, что является повышенным уровнем загрязнения. На второй — содержание формальдегида было чуть меньше — 1,2 ПДК.

В следующий раз норматив по формальдегиду превысил норму в 1,6 раза. Соответственно, уровень загрязнения был также повышен.

Утром 6 сентября жители Алтайского микрорайона пожаловались в редакцию TagilCity.ru на невыносимый запах выбросов. При этом над ЕВРАЗ НТМК наблюдались следы дыма.

Воняет конкретно, конечно. Сразу проснулись, дискомфорт в носоглотке, появились сопли. Хочется в последние теплые дни погулять, подышать — но опять не в черте города, — сетует жительница Вагонки Ирина.
Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт
Узнать подробнее

Добавим, что накануне стало известно о закрытии на ремонт коксовой батареи №10. Ее закроют на 2 месяца для проведения технического перевооружения.

Читайте также:
«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июляПодарок ко Дню города: ЕВРАЗ НТМК отравлял воздух все выходные в Нижнем ТагилеЕВРАЗ НТМК не удалось обжаловать предписание РПН о загрязнении воздуха, воды и почвы
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Болезнь#Заболеваемость#Загрязнение#Выбросы#Екатеринбург#Качество воздуха
Подпишитесь
«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
Сегодня, 09:40
В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе
Сегодня, 05:49
Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры
Сегодня, 05:54
В Нижний Тагил придет «золотая осень»
Сегодня, 06:11
Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом
Сегодня, 06:14
Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт
Сегодня, 10:01