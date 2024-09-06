«Воняет конкретно»: жители Нижнего Тагила два дня дышали формальдегидом

По официальным данным «Уральского УГМС», впервые формальдегид в сентябре 2024 года был замечен 3 числа в 7:00 утра одновременно в двух микрорайонах — на Сухоложском поселке и в центре Вагонки. В эти часы концентрация на первой точке превысила норму в 1,5 раза, что является повышенным уровнем загрязнения. На второй — содержание формальдегида было чуть меньше — 1,2 ПДК.