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Полиция отрабатывает версию игры со спичками после пожара в Нижнем Тагиле

Возможной причиной пожара с жертвой в Нижнем Тагиле стала игра со спичками

6 сентября 2024, 09:13
Фото: 1MI

Полиция отрабатывает версию игры со спичками после пожара в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появилась версия пожара, унесшего жизнь 5-летнего ребенка. По мнению следствия, причиной трагедии стала игра со спичками.

После возгорания на улице Балакинской, в котором погиб маленький ребенок, отрабатывается версия, что оно могло произойти из-за игры со спичками, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Пожар случился 5 августа в квартире многоэтажного дома, когда мама мальчика пошла за его братиком в детский сад. Когда она вернулась, квартира уже горела. Малыш умер от отравления продуктами горения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее стала известна причина пожара в доме эколога в Екатеринбурге.

В кафе узбекской кухни в Екатеринбурге произошел пожар
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Смерть#Смерть ребенка#18+#Екатеринбург#Инцидент#Спички
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