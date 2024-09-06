Возможной причиной пожара с жертвой в Нижнем Тагиле стала игра со спичками

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
После возгорания на улице Балакинской, в котором погиб маленький ребенок, отрабатывается версия, что оно могло произойти из-за игры со спичками, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Пожар случился 5 августа в квартире многоэтажного дома, когда мама мальчика пошла за его братиком в детский сад. Когда она вернулась, квартира уже горела. Малыш умер от отравления продуктами горения.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее стала известна причина пожара в доме эколога в Екатеринбурге.