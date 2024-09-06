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Женщину с родимым пятном на лице ищут четвертый день в Арамиле

Женщину с родимым пятном на лице ищут четвертый день в Арамиле

6 сентября 2024, 03:29
В Арамиле пропала 48-летняя местная жительница. Она нуждается в помощи. Женщину разыскивают со 2 сентября 2024 года.

Обстоятельства пропажи свердловчанки не сообщаются. По словам родственницы пропавшей, она может терять сознание, рассказали в областном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Особая примета у женщины — родимое пятно на лице. Также у нее седые волосы и серо-голубой цвет глаз. Ее разыскивают волонтеры.

Напомним, 2 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле пропал молодой человек, живущий в Дзержинском районе. Его поиски ведут волонтеры.

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