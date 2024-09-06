Женщину с родимым пятном на лице ищут четвертый день в Арамиле

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Обстоятельства пропажи свердловчанки не сообщаются. По словам родственницы пропавшей, она может терять сознание, рассказали в областном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Особая примета у женщины — родимое пятно на лице. Также у нее седые волосы и серо-голубой цвет глаз. Ее разыскивают волонтеры.
Напомним, 2 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле пропал молодой человек, живущий в Дзержинском районе. Его поиски ведут волонтеры.