Житель Каменска-Уральского пристает на улице к девочкам

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Так, по словам очевидицы, мужчина набросился с оскорблениями на ее 14-летнюю дочь в магазине, при этом интересуясь, почему она на него так смотрит и угрожая ей. Сотрудник магазина нажал тревожную кнопку, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент №1 Каменск-Уральский».
Женщина рассказала, что горожанин также нападал на школьницу и в автобусе. Она обратилась в полицию с заявлением. Кроме того, были аналогичные случаи и с другими девочками.
Напомним, 31 августа 2024 года в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на знакомого около ТЦ. В результате потерпевший скончался.