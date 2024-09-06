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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

Житель Каменска-Уральского пристает на улице к девочкам

Житель Каменска-Уральского пристает на улице к девочкам

6 сентября 2024, 05:08
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском местный житель ведет себя агрессивно и пугает прохожих девочек.

Так, по словам очевидицы, мужчина набросился с оскорблениями на ее 14-летнюю дочь в магазине, при этом интересуясь, почему она на него так смотрит и угрожая ей. Сотрудник магазина нажал тревожную кнопку, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент №1 Каменск-Уральский».

Женщина рассказала, что горожанин также нападал на школьницу и в автобусе. Она обратилась в полицию с заявлением. Кроме того, были аналогичные случаи и с другими девочками.

Напомним, 31 августа 2024 года в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на знакомого около ТЦ. В результате потерпевший скончался.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Девочка#Мужчина#Нападение#ЧП#Агрессия#Очевидцы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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