Житель Каменска-Уральского пристает на улице к девочкам

Так, по словам очевидицы, мужчина набросился с оскорблениями на ее 14-летнюю дочь в магазине, при этом интересуясь, почему она на него так смотрит и угрожая ей. Сотрудник магазина нажал тревожную кнопку, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент №1 Каменск-Уральский».