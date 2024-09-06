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Житель Нижнего Тагила пропал без вести на иномарке

Житель Нижнего Тагила пропал без вести на иномарке

6 сентября 2024, 03:51
В Нижнем Тагиле пропал 45-летний местный житель, который управлял Chevrolet Niva. Мужчину разыскивают с 4 сентября 2024 года.

Пропавший тагильчанин может быть за рулем иномарки Chevrolet Niva серебристого цвета. При каких обстоятельствах он пропал — неизвестно.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Мужчина был одет в спортивную одежду и обувь. Цвет волос русый, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Горожанина разыскивают волонтеры. Он также может находиться в другом районе города или в другом городе.

Напомним, 3 сентября 2024 года в Екатеринбурге пропала мама двоих детей. Известно, что она недавно развелась с мужем.

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