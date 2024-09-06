Житель Нижнего Тагила пропал без вести на иномарке

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
Пропавший тагильчанин может быть за рулем иномарки Chevrolet Niva серебристого цвета. При каких обстоятельствах он пропал — неизвестно.
Мужчина был одет в спортивную одежду и обувь. Цвет волос русый, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
Горожанина разыскивают волонтеры. Он также может находиться в другом районе города или в другом городе.
Напомним, 3 сентября 2024 года в Екатеринбурге пропала мама двоих детей. Известно, что она недавно развелась с мужем.