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Жители Екатеринбурга протестуют против снятия охранного статуса с парка Энгельса

Жители Екатеринбурга протестуют против снятия охранного статуса с парка Энгельса

6 сентября 2024, 12:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местные жители собрались в парке Энгельса на встрече с сотрудниками компании «Техностройкомплект», где выступили против того, чтобы с парка снимали охранный статус.

Компания занимается проектом новой спортшколы «Спартаковец» и для этого предложила снять охранный статус с части парка. Однако многие горожане не согласились и потребовали, чтобы парк не трогали, пишет Е1.

Для екатеринбуржцев, пришедших на собрание, в компании сделали опросники. После этого их передадут в мэрию, чтобы она приняла решение, учитывая мнение людей, рассказала сотрудница «ТСК» Алена Ильина.

Напомним, в Свердловской области похоронщики просят разрешение на строительство частных крематориев.

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