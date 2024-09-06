Жители Екатеринбурга протестуют против снятия охранного статуса с парка Энгельса

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Компания занимается проектом новой спортшколы «Спартаковец» и для этого предложила снять охранный статус с части парка. Однако многие горожане не согласились и потребовали, чтобы парк не трогали, пишет Е1.
Для екатеринбуржцев, пришедших на собрание, в компании сделали опросники. После этого их передадут в мэрию, чтобы она приняла решение, учитывая мнение людей, рассказала сотрудница «ТСК» Алена Ильина.
Напомним, в Свердловской области похоронщики просят разрешение на строительство частных крематориев.