Жительница российского региона взяла автомобиль в каршеринг и влетела в столб

Другая авария произошла утром того же дня в Тольятти. 59-летний мужчина на Nissan Murano двигался с Приморского бульвара в сторону ул. Революционной. Вблизи Спортивной, 9 он сбил 40-летнего велосипедиста. Тот, не спешившись, пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. Ему назначили амбулаторное лечение, пишет sovainfo.