Жительница российского региона взяла автомобиль в каршеринг и влетела в столб

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Около Авроры, 12 она потеряла управление, влетела в бордюр и далее — в столб. Ее и 17-летнюю пассажирку доставили в медучреждение. Несовершеннолетнюю отпустили, водителя госпитализировали.
Другая авария произошла утром того же дня в Тольятти. 59-летний мужчина на Nissan Murano двигался с Приморского бульвара в сторону ул. Революционной. Вблизи Спортивной, 9 он сбил 40-летнего велосипедиста. Тот, не спешившись, пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. Ему назначили амбулаторное лечение, пишет sovainfo.
Всего 2 сентября в губернии зарегистрировали шесть ДТП с десятью пострадавшими. Госавтоинспекторы выявили 375 нарушений ПДД.