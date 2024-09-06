tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Жительница российского региона взяла автомобиль в каршеринг и влетела в столб

6 сентября 2024, 06:09
Событие случилось ночью в Железнодорожном районе Самары, сообщили в региональном главке. В ведомстве уточнили: 22-летняя девушка ехала на Volkswagen Polo с улицы Промышленности в сторону Южного проезда.

Около Авроры, 12 она потеряла управление, влетела в бордюр и далее — в столб. Ее и 17-летнюю пассажирку доставили в медучреждение. Несовершеннолетнюю отпустили, водителя госпитализировали.

Другая авария произошла утром того же дня в Тольятти. 59-летний мужчина на Nissan Murano двигался с Приморского бульвара в сторону ул. Революционной. Вблизи Спортивной, 9 он сбил 40-летнего велосипедиста. Тот, не спешившись, пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. Ему назначили амбулаторное лечение, пишет sovainfo.

Всего 2 сентября в губернии зарегистрировали шесть ДТП с десятью пострадавшими. Госавтоинспекторы выявили 375 нарушений ПДД.

Подпишитесь
«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
Сегодня, 09:40
В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе
Сегодня, 05:49
Житель Екатеринбурга пытался сжечь жену и ребенка после ссоры
Сегодня, 05:54
В Нижний Тагил придет «золотая осень»
Сегодня, 06:11
Колониям в Свердловской области не хватает имамов для борьбы с терроризмом
Сегодня, 06:14
Директора компании в Екатеринбурге заставили демонтировать 28-метровую вышку
Сегодня, 06:18