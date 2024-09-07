370 км за 18 дней: Симеоновский крестный ход стартовал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
За 18 дней, с 7 по 25 сентября, верующие преодолеют путь длиной в 370 км. Последний раз Симеоновский крестный ход проводился пять лет назад, сообщает в социальных сетях Фонд Святой Екатерины, который является одним из его организаторов.
Он приурочен сразу к двум значимым для верующих датам: первому перенесению мощей святого праведного Симеона Верхотурского из села Меркушино, которое состоялось 320 лет назад, а также 110-летию второго переноса мощей в левый придел Верхотурского собора. В честь последнего события ровно 110 лет назад, в 1914 году, также прошел масштабный крестный ход.
Современным православным предстоит пересечь территорию трех епархий. Их путь будет пролегать через Верхнюю Пышму, Балтым, Деево, Алапаевск, Красногорье и ряд других сел и городов до Верхотурья. Они понесут две почитаемые иконы — святой Великомученицы Екатерины и праведного Симеона.
Перед началом крестного хода в часовне Святой Екатерины священники отслужили Божественную литургию. Затем участники сразу же тронулись в путь. Верующие планируют преодолевать примерно по 30 км в день.
В июле в Екатеринбурге прошел масштабный крестный ход в память о царской семье. В нем приняли участие 45 тысяч человек.