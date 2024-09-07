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В Екатеринбурге стартовал многодневный Симеоновский крестный ход

370 км за 18 дней: Симеоновский крестный ход стартовал в Екатеринбурге

7 сентября 2024, 13:17
Фото: страница фонда Святой Екатерины в ВК

В Екатеринбурге стартовал многодневный Симеоновский крестный ход

Православные христиане из разных регионов России приехали в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в одном из самых продолжительных крестных ходов — Симеоновском. Они отправились в путь из столицы Среднего Урала в субботу, 7 сентября.

За 18 дней, с 7 по 25 сентября, верующие преодолеют путь длиной в 370 км. Последний раз Симеоновский крестный ход проводился пять лет назад, сообщает в социальных сетях Фонд Святой Екатерины, который является одним из его организаторов.

Он приурочен сразу к двум значимым для верующих датам: первому перенесению мощей святого праведного Симеона Верхотурского из села Меркушино, которое состоялось 320 лет назад, а также 110-летию второго переноса мощей в левый придел Верхотурского собора. В честь последнего события ровно 110 лет назад, в 1914 году, также прошел масштабный крестный ход.

Фото: страница фонда Святой Екатерины в ВК

Современным православным предстоит пересечь территорию трех епархий. Их путь будет пролегать через Верхнюю Пышму, Балтым, Деево, Алапаевск, Красногорье и ряд других сел и городов до Верхотурья. Они понесут две почитаемые иконы — святой Великомученицы Екатерины и праведного Симеона.

Перед началом крестного хода в часовне Святой Екатерины священники отслужили Божественную литургию. Затем участники сразу же тронулись в путь. Верующие планируют преодолевать примерно по 30 км в день.

В июле в Екатеринбурге прошел масштабный крестный ход в память о царской семье. В нем приняли участие 45 тысяч человек.

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