370 км за 18 дней: Симеоновский крестный ход стартовал в Екатеринбурге

Он приурочен сразу к двум значимым для верующих датам: первому перенесению мощей святого праведного Симеона Верхотурского из села Меркушино, которое состоялось 320 лет назад, а также 110-летию второго переноса мощей в левый придел Верхотурского собора. В честь последнего события ровно 110 лет назад, в 1914 году, также прошел масштабный крестный ход.