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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

На ЕКАД в Екатеринбурге автомобиль врезался в «Камаз» на встречной полосе

Дернул за руль: пассажир иномарки спровоцировал ДТП с фурой на ЕКАД в Екатеринбурге

7 сентября 2024, 12:28
Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области

На ЕКАД в Екатеринбурге автомобиль врезался в «Камаз» на встречной полосе

На окружной дороге в Екатерbубурге произошло ДТП, которое спровоцировал пассажир Mitsubishi. Он мешал водителю управлять автомобилем, в результате чего тот выехал на встречную полосу.

Авария случилась на 39 км ЕКАД в субботу, 7 сентября, информирует пресс-служба ГАИ региона.

Виновником ДТП предположительно стал пассажир, который находился на переднем сидении Mitsubishi. Он неожиданно дернул за руль, водитель потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в «Камаз».

Спровоцировавший дорожный инцидент человек пострадал сильнее всех: он впал в кому и был госпитализирован в тяжелом состоянии в ГКБ №23 Екатеринбурга. Также пострадал пассажир на заднем сидении. Его также доставили в стационар с травмами головы и грудной клетки.

Сотрудники ГАИ проводят процессуальную проверку.

Ночью в районе Верхней Пышмы была сбита женщина-пешеход в темной одежде.

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