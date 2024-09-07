Дернул за руль: пассажир иномарки спровоцировал ДТП с фурой на ЕКАД в Екатеринбурге

Спровоцировавший дорожный инцидент человек пострадал сильнее всех: он впал в кому и был госпитализирован в тяжелом состоянии в ГКБ №23 Екатеринбурга. Также пострадал пассажир на заднем сидении. Его также доставили в стационар с травмами головы и грудной клетки.