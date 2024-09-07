Дернул за руль: пассажир иномарки спровоцировал ДТП с фурой на ЕКАД в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Авария случилась на 39 км ЕКАД в субботу, 7 сентября, информирует пресс-служба ГАИ региона.
Виновником ДТП предположительно стал пассажир, который находился на переднем сидении Mitsubishi. Он неожиданно дернул за руль, водитель потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в «Камаз».
Спровоцировавший дорожный инцидент человек пострадал сильнее всех: он впал в кому и был госпитализирован в тяжелом состоянии в ГКБ №23 Екатеринбурга. Также пострадал пассажир на заднем сидении. Его также доставили в стационар с травмами головы и грудной клетки.
Сотрудники ГАИ проводят процессуальную проверку.
Ночью в районе Верхней Пышмы была сбита женщина-пешеход в темной одежде.