Екатеринбурженку с расстройством психики лишили водительских прав

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Суд в Екатеринбурге лишил водительских прав местную жительницу с серьезным расстройством психики, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Документы, разрешающие ей управлять транспортным средством были выданы, несмотря на ранее поставленный диагноз. Екатеринбурженка имела три открытые категории — B, B1 (AS), М, действительные до апреля 2029 года.
Это не первый случай лишения прав граждан с заболеваниями, которые препятствуют управлению автомобилем. По данным прокуратуры, с начала 2024 года такие же меры были приняты в отношении 41 свердловчанина.
Ранее у жителя Байкаловского района отобрали машину за неоднократную пьяную езду.