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В Екатеринбурге забрали права у женщины с психическим расстройством

Екатеринбурженку с расстройством психики лишили водительских прав

7 сентября 2024, 10:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге забрали права у женщины с психическим расстройством

У 54-летней жительницы Екатеринбурга были открыты 3 категории, а водительские права действовали до 2029 года, хотя из-за своего заболевания она вообще не должна была их получить.

Суд в Екатеринбурге лишил водительских прав местную жительницу с серьезным расстройством психики, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Документы, разрешающие ей управлять транспортным средством были выданы, несмотря на ранее поставленный диагноз. Екатеринбурженка имела три открытые категории — B, B1 (AS), М, действительные до апреля 2029 года.

Это не первый случай лишения прав граждан с заболеваниями, которые препятствуют управлению автомобилем. По данным прокуратуры, с начала 2024 года такие же меры были приняты в отношении 41 свердловчанина.

Ранее у жителя Байкаловского района отобрали машину за неоднократную пьяную езду.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Прокуратура#Суд#Психическое заболевание#Водительские права#Лишение прав#Екатеринбург
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