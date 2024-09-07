Малине будет хватать солнца и пространства: необычный вариант посадки

Но если есть место, то вариант посадки на открытом пространстве имеет множество преимуществ. В частности, кусты свободно растут и развиваются, а участок при этом не выглядит диким и запущенным. Когда малина высажена в один ряд, то с двух сторон остается свободное пространство. Можно спокойно стричь траву вокруг. А еще при таком варианте посадки хорошо видно, какие побеги необходимо обрезать, а какие оставить, да и урожай собирать удобно — ни одна ягодка не потеряется. Малина не затеняется с одной стороны забором, а значит растению будет хватать тепла и солнца. Ягоды на кустарнике будут крупными, сочными и сладкими. А не в этом ли предназначение садовой малины?