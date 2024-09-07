Малине будет хватать солнца и пространства: необычный вариант посадки

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Малина предпочитает солнечные и хорошо освещенные участки. Однако это «пожелание» растения дачники не всегда могут принять во внимание, поскольку на участке обычно не так много места, чтобы дать каждому растению свободу расти и развиваться в самых благоприятных для него условиях. Но если у вас нет недостатка в свободном пространстве, попробуйте посадить малину не по периметру забора, а на некотором расстоянии от него.
Смородину обычно принято сажать по краям участка, и очень редко можно встретить, что ее кто-то сажает в центре. То же и с малиной: она дает много поросли, поэтому ее тоже все стараются сажать по краям, — говорит автор канала.
Но если есть место, то вариант посадки на открытом пространстве имеет множество преимуществ. В частности, кусты свободно растут и развиваются, а участок при этом не выглядит диким и запущенным. Когда малина высажена в один ряд, то с двух сторон остается свободное пространство. Можно спокойно стричь траву вокруг. А еще при таком варианте посадки хорошо видно, какие побеги необходимо обрезать, а какие оставить, да и урожай собирать удобно — ни одна ягодка не потеряется. Малина не затеняется с одной стороны забором, а значит растению будет хватать тепла и солнца. Ягоды на кустарнике будут крупными, сочными и сладкими. А не в этом ли предназначение садовой малины?
Самое оптимальное расстояние от забора— 1,5-2 метра. Высаживать кусты малины необходимо в один ряд. И поскольку опереться ей в таких условиях будет не на что, то необходимо поставить хорошие подпорки. Многие дачники приобретают шпалеры — специальные сетки, к которым подвязывают разросшиеся побеги. А можно сделать подпорку из обычных металлических труб.
В целом же уход за малиной не меняется: ей необходим регулярный полив, обрезка, мульчирование почвы, подкормки и обработка от вредителей.
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