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Погибший в Таиланде тагильчанин Илья Орлов совершил суицид

Найденный мертвым в Таиланде тагильчанин свел счеты с жизнью

7 сентября 2024, 11:46
Фото: 1MI

Погибший в Таиланде тагильчанин Илья Орлов совершил суицид

Турист из Нижнего Тагила, который погиб при загадочных обстоятельствах в Таиланде, покончил с собой. Это показало расследование, проведенное местной полицией.

В полиции Таиланда заявили, что 27-летний российский турист Илья Орлов покончил с собой. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot.

Незадолго до смерти местные жители видели Орлова, скитающегося босиком в районе пляжа Карон на Пхукете. Тело тагильчанина в той же одежде, рубашке и шортах, впоследствии было найдено недалеко от этого места — труп лежал в канаве.

Ранее в СМИ появились сообщения о «следах пыток» на теле Орлова. Однако супруга погибшего сразу же выдвинула версию о самоубийстве. По ее словам, мужчина был одержим этой идеей и даже предлагал ей коллективный суицид.

Однако мать Ильи Орлова опровергла эти слова. По словам женщины, у сына все было в порядке, он был счастливо женат и любил семью.

Тело туриста из Нижнего Тагила нашли в Таиланде
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