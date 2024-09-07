Найденный мертвым в Таиланде тагильчанин свел счеты с жизнью

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В полиции Таиланда заявили, что 27-летний российский турист Илья Орлов покончил с собой. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot.
Незадолго до смерти местные жители видели Орлова, скитающегося босиком в районе пляжа Карон на Пхукете. Тело тагильчанина в той же одежде, рубашке и шортах, впоследствии было найдено недалеко от этого места — труп лежал в канаве.
Ранее в СМИ появились сообщения о «следах пыток» на теле Орлова. Однако супруга погибшего сразу же выдвинула версию о самоубийстве. По ее словам, мужчина был одержим этой идеей и даже предлагал ей коллективный суицид.
Однако мать Ильи Орлова опровергла эти слова. По словам женщины, у сына все было в порядке, он был счастливо женат и любил семью.