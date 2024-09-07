Пожелтевший пластиковый подоконник отмоете без дорогой химии: вот три чудо-средства

Пластиковые подоконники желтеют по самым разным причинам. Например, это происходит из-за воздействия различных химических веществ — моющих средств, растворителей и отбеливателей. Также окна из ПВХ плохо переносят прямые лучи солнца и не любят перепады температур. Усугубляет ситуацию и отсутствие регулярной уборки. Конечно, играет роль и качество самого пластикового подоконника. Дешевые или низкокачественные изделия хуже реагируют на постоянное воздействие воздуха и света, что приводит к более быстрому пожелтению. Как справиться с проблемой, знают эксперты портала «Белновости». Специалисты по домоводству предлагают три дешевых средства, которые добела отмоют ваш подоконник и справятся с другими загрязнениями.