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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Пожелтевший пластиковый подоконник отмоете без дорогой химии: вот три чудо-средства

Пожелтевший пластиковый подоконник отмоете без дорогой химии: вот три чудо-средства

7 сентября 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
Пластиковые подоконники хороши лишь в первый год после установки. Потом они начинают желтеть и выглядят не очень презентабельно. Отмыть их не так-то просто, и зачастую хозяйки используют дорогую бытовую химию. Но есть и более простой и дешевый способ.

Пластиковые подоконники желтеют по самым разным причинам. Например, это происходит из-за воздействия различных химических веществ — моющих средств, растворителей и отбеливателей. Также окна из ПВХ плохо переносят прямые лучи солнца и не любят перепады температур. Усугубляет ситуацию и отсутствие регулярной уборки. Конечно, играет роль и качество самого пластикового подоконника. Дешевые или низкокачественные изделия хуже реагируют на постоянное воздействие воздуха и света, что приводит к более быстрому пожелтению. Как справиться с проблемой, знают эксперты портала «Белновости». Специалисты по домоводству предлагают три дешевых средства, которые добела отмоют ваш подоконник и справятся с другими загрязнениями.

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Перекись водорода

Обратите внимание на это дешевое лекарство, которым вы постоянно обрабатываете порезы и ссадины. Перекись помимо дезинфицирующих обладает еще и отбеливающими свойствами. Никаких растворов готовить не надо: просто смочите губку перекисью и приступайте к уборке. Если пятна очень старые, то можно налить на них немного средства и оставить для воздействия.

Уксусная эссенция

При работе с этим средством нужно действовать очень осторожно. Следует обрабатывать подоконник в маске и перчатках, так как эссенция представляет потенциальную опасность при контакте с ней. Принцип уборки тот же, что и с перекисью: нанесите на пятно, подождите около 10 минут, а затем промойте подоконник теплой водой.

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Фото: 1MI

Отбеливающая паста

Ее мы будем готовить из толченого мела и зубной пасты с отбеливающим эффектом. Мел измельчаем в ступке, он будет выполнять роль абразива. Затем смешиваем ингредиенты в равных пропорциях, наносим на проблемные места и ждем 15-20 минут. Далее потрем грязные места губкой, промоем водой и вытрем насухо. Подоконник после такой обработки будет просто сиять.

Ну, а в целом можно соблюдать следующие рекомендации, которые помогут предотвратить пожелтение подоконника:

  • Регулярная уборка: чистите подоконник с использованием мягких моющих средств.
  • Использование защитных покрытий: наносите специальные защитные средства, которые помогут уменьшить влияние UV-лучей. Также можно накрыть подоконник красивым материалом — клеенкой, белой самоклеящейся пленкой и т. д.
  • Замена самого подоконника: этот вариант подходит, если справиться с проблемой не получается никакими средствами. Такую услугу оказывают компании по установке пластиковых окон.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Пластиковые окна#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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