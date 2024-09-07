Пожелтевший пластиковый подоконник отмоете без дорогой химии: вот три чудо-средства

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Пластиковые подоконники желтеют по самым разным причинам. Например, это происходит из-за воздействия различных химических веществ — моющих средств, растворителей и отбеливателей. Также окна из ПВХ плохо переносят прямые лучи солнца и не любят перепады температур. Усугубляет ситуацию и отсутствие регулярной уборки. Конечно, играет роль и качество самого пластикового подоконника. Дешевые или низкокачественные изделия хуже реагируют на постоянное воздействие воздуха и света, что приводит к более быстрому пожелтению. Как справиться с проблемой, знают эксперты портала «Белновости». Специалисты по домоводству предлагают три дешевых средства, которые добела отмоют ваш подоконник и справятся с другими загрязнениями.
Обратите внимание на это дешевое лекарство, которым вы постоянно обрабатываете порезы и ссадины. Перекись помимо дезинфицирующих обладает еще и отбеливающими свойствами. Никаких растворов готовить не надо: просто смочите губку перекисью и приступайте к уборке. Если пятна очень старые, то можно налить на них немного средства и оставить для воздействия.
При работе с этим средством нужно действовать очень осторожно. Следует обрабатывать подоконник в маске и перчатках, так как эссенция представляет потенциальную опасность при контакте с ней. Принцип уборки тот же, что и с перекисью: нанесите на пятно, подождите около 10 минут, а затем промойте подоконник теплой водой.
Ее мы будем готовить из толченого мела и зубной пасты с отбеливающим эффектом. Мел измельчаем в ступке, он будет выполнять роль абразива. Затем смешиваем ингредиенты в равных пропорциях, наносим на проблемные места и ждем 15-20 минут. Далее потрем грязные места губкой, промоем водой и вытрем насухо. Подоконник после такой обработки будет просто сиять.
Ну, а в целом можно соблюдать следующие рекомендации, которые помогут предотвратить пожелтение подоконника:
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