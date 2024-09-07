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Жители свердловского поселка Горноуральский боятся обрушения аварийного моста

«Спросить не с кого». В Горноуральском люди боятся ездить по сломанному мосту

7 сентября 2024, 07:51
Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил»

Жители свердловского поселка Горноуральский боятся обрушения аварийного моста

Мост на улице Тагильской в поселке Горноуральский находится в аварийном состоянии, его деревянная часть сильно просела. Местные жители боятся ездить здесь на автомобилях.

Часть моста, который территориально находится в поселке Лая, ранее была заделана досками, но сейчас «заплата» практически полностью пришла в негодность — просела и провалилась. Передвижение на автомобилях стало опасным, рассказали подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил»

Этот участок обычно довольно загружен. Ежедневно по мосту проходит множество людей и проезжает большое количество автомобилей. А зимой здесь чистит снег тяжелая дорожная техника.

Не знают о проблеме похоже только местные власти, — сетуют люди.

Они боятся, что однажды мост рухнет вместе с машинами и людьми. Но жители поселка все равно продолжают пользоваться обветшавшей конструкцией из-за отсутствия альтернативы.

В августе местные жители обратились в местное отделение ГАИ с просьбой разобраться в ситуации. После обследования специалисты ведомства подтвердили, что мост находится в плохом состоянии.

В ходе обследования участка проезжей части дороги по вышеуказанному адресу выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде дефектов дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения в адрес Ленинской прокуратуры были направлены документы для принятия мер прокурорского реагирования, — ответили местным жителям в ГАИ.
Фото: Андрей Гебень

Ранее власти пообещали сделать двухполосным временный мост через пруд в Нижнем Тагиле. Его должны возвести на время ремонта плотины на Челюскинцев.

Мэр Нижнего Тагила рассказал, где построят временный мост
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Мост#Горноуральский#Конструкция#Аварийное состояние#Екатеринбург#Автомобильное движение
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