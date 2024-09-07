«Спросить не с кого». В Горноуральском люди боятся ездить по сломанному мосту

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Часть моста, который территориально находится в поселке Лая, ранее была заделана досками, но сейчас «заплата» практически полностью пришла в негодность — просела и провалилась. Передвижение на автомобилях стало опасным, рассказали подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Этот участок обычно довольно загружен. Ежедневно по мосту проходит множество людей и проезжает большое количество автомобилей. А зимой здесь чистит снег тяжелая дорожная техника.
Не знают о проблеме похоже только местные власти, — сетуют люди.
Они боятся, что однажды мост рухнет вместе с машинами и людьми. Но жители поселка все равно продолжают пользоваться обветшавшей конструкцией из-за отсутствия альтернативы.
В августе местные жители обратились в местное отделение ГАИ с просьбой разобраться в ситуации. После обследования специалисты ведомства подтвердили, что мост находится в плохом состоянии.
В ходе обследования участка проезжей части дороги по вышеуказанному адресу выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде дефектов дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения в адрес Ленинской прокуратуры были направлены документы для принятия мер прокурорского реагирования, — ответили местным жителям в ГАИ.
Ранее власти пообещали сделать двухполосным временный мост через пруд в Нижнем Тагиле. Его должны возвести на время ремонта плотины на Челюскинцев.