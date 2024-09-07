«Спросить не с кого». В Горноуральском люди боятся ездить по сломанному мосту

Часть моста, который территориально находится в поселке Лая, ранее была заделана досками, но сейчас «заплата» практически полностью пришла в негодность — просела и провалилась. Передвижение на автомобилях стало опасным, рассказали подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».