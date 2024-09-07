Тагильский автовокзал незаконно брал плату с пассажиров за пользование туалетом

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Свердловский Роспотребнадзор в августе провел выездную проверку автовокзала в Нижнем Тагиле после жалобы пассажиров на платный туалет. Факты, изложенные в обращении граждан, подтвердились. Результаты проверки ведомства размещены в Едином реестре Генпрокуратуры РФ.
С каждого пассажира автовокзал взимал плату в размере 25 рублей за одно посещение санитарной комнаты. Это прямое нарушение закона: по постановлению правительства РФ от 2020 года все туалеты на автовокзалах российских городов должны быть бесплатными.
В адрес руководства автовокзала Роспотребнадзор вынес предупреждение и потребовал устранить нарушение.
В прошлом году редакция TagilCity.ru проверила доступность общественных туалетов в городе.