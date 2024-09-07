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С пассажиров автовокзала в Тагиле незаконно брали плату за пользование туалетом

Тагильский автовокзал незаконно брал плату с пассажиров за пользование туалетом

7 сентября 2024, 11:09
Фото: 1MI

С пассажиров автовокзала в Тагиле незаконно брали плату за пользование туалетом

Руководство автовокзала в Нижнем Тагиле предупредили о незаконности взимания платы с пассажиров за пользование туалетом. Каждому человеку приходилось раскошеливаться на 25 рублей.

Свердловский Роспотребнадзор в августе провел выездную проверку автовокзала в Нижнем Тагиле после жалобы пассажиров на платный туалет. Факты, изложенные в обращении граждан, подтвердились. Результаты проверки ведомства размещены в Едином реестре Генпрокуратуры РФ.

С каждого пассажира автовокзал взимал плату в размере 25 рублей за одно посещение санитарной комнаты. Это прямое нарушение закона: по постановлению правительства РФ от 2020 года все туалеты на автовокзалах российских городов должны быть бесплатными.

В адрес руководства автовокзала Роспотребнадзор вынес предупреждение и потребовал устранить нарушение.

В прошлом году редакция TagilCity.ru проверила доступность общественных туалетов в городе.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Автовокзал#Роспотребнадзор#Плата#Общественный туалет#Екатеринбург#Нарушение закона
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