В Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Средний Урал находится под влиянием циклона. Он принес на территорию Свердловской области умеренные осадки и сильные порывы ветра, говорится в ежедневном оперативном прогнозе ГУ МЧС региона.
Сильнее всего ветер разгуляется на территории Северного и Восточного округов: порывы ветра могут достигать 15 м/с. В целом в регионе пока сохранится теплая погода. Днем воздух в воскресенье, 8 сентября, прогреется до 22-23 градусов, ночью также достаточно тепло — +7-11 градусов тепла.
Ранее метеорологи пообещали приход золотой осени в Нижний Тагил.