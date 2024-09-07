В Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра

Сильнее всего ветер разгуляется на территории Северного и Восточного округов: порывы ветра могут достигать 15 м/с. В целом в регионе пока сохранится теплая погода. Днем воздух в воскресенье, 8 сентября, прогреется до 22-23 градусов, ночью также достаточно тепло — +7-11 градусов тепла.