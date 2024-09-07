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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Синоптики пообещали сильный ветер в отдельных районах Свердловской области

В Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра

7 сентября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney

Синоптики пообещали сильный ветер в отдельных районах Свердловской области

Штормовой ветер ожидается в отдельных районах Свердловской области в ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют порывы до 15 м/с.

Средний Урал находится под влиянием циклона. Он принес на территорию Свердловской области умеренные осадки и сильные порывы ветра, говорится в ежедневном оперативном прогнозе ГУ МЧС региона.

Сильнее всего ветер разгуляется на территории Северного и Восточного округов: порывы ветра могут достигать 15 м/с. В целом в регионе пока сохранится теплая погода. Днем воздух в воскресенье, 8 сентября, прогреется до 22-23 градусов, ночью также достаточно тепло — +7-11 градусов тепла.

Ранее метеорологи пообещали приход золотой осени в Нижний Тагил.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Осадки#Погода#Циклон#Природа#Осень#Сильный ветер#Екатеринбург
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