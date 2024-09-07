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На трассе под Верхней Пышмой ночью сбили пешехода в темной одежде

Водитель ночью сбил женщину в темной одежде на трассе под Верхней Пышмой

7 сентября 2024, 05:42
Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области

На трассе под Верхней Пышмой ночью сбили пешехода в темной одежде

На автодороге «Верхняя Пышма — Среднеуральск — п. Исеть» погибла женщина-пешеход. Водитель иномарки не заметил ее из-за дождливой погоды и темной одежды.

ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на субботу, 7 сентября, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.

Мужчина на Hyundai Grand Starex сбил женщину-пешехода, которая внезапно вышла на дорогу в районе 4 километра автотрассы. По его словам, погода была дождливая, а пострадавшая была в темной одежде без светоотражателей.

28-летний водитель заметил ее слишком поздно и не смог применить экстренное торможение. Женщина скончалась на месте аварии. Владелец иномарки спиртные напитки не употреблял — это показало медицинское освидетельствование.

В обстоятельствах ДТП разбираются представители ГАИ.

Ранее в Каменске-Уральском водитель попал в смертельную аварию, пытаясь уйти от инспекторов ДПС.

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