Водитель ночью сбил женщину в темной одежде на трассе под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на субботу, 7 сентября, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.
Мужчина на Hyundai Grand Starex сбил женщину-пешехода, которая внезапно вышла на дорогу в районе 4 километра автотрассы. По его словам, погода была дождливая, а пострадавшая была в темной одежде без светоотражателей.
28-летний водитель заметил ее слишком поздно и не смог применить экстренное торможение. Женщина скончалась на месте аварии. Владелец иномарки спиртные напитки не употреблял — это показало медицинское освидетельствование.
В обстоятельствах ДТП разбираются представители ГАИ.
Ранее в Каменске-Уральском водитель попал в смертельную аварию, пытаясь уйти от инспекторов ДПС.