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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Со стелы «Европа-Азия» под Нижним Тагилом исчезла буква «А»

«Вы люди вообще?» Вандалы отодрали букву «А» со стелы «Европа -Азия» под Тагилом

7 сентября 2024, 06:18
Фото: паблик «Черный список Тагила"/Эдуард Рыбаков

Со стелы «Европа-Азия» под Нижним Тагилом исчезла буква «А»

Неизвестные поглумились над известной стелой «Европа-Азия» под Нижним Тагилом, отодрав одну из букв.

Фотографии с испорченной стелой прислали в паблик «Черный список Тагила» местные жители.

Фото: паблик «Черный список Тагила"/Эдуард Рыбаков
Люди, вы люди вообще? Ну для вас же сделали красоту. Зачем ломать? Ну явно же либо залезть хотели и отломили, либо на сувенир оторвали, — посетовали горожане.

Напомним, что стела «Европа-Азия» была установлена под Тагилом в далеком 1960 году, еще до полета Юрия Гагарина. Обелиск увековечил освоение космоса Советским Союзом — его спроектировали в честь запуска первого искусственного спутника земли в 1957 году. Обелиск был изготовлен на заводе поселка Уралец рабочими автомобильно-агрегатного завода. Стелу высотой 7 метров венчает макет нашей планеты. На одной стороне памятника создатели написали «Европа», на другой — «Азия». Обелиск несколько раз реставрировали. Последний раз — в 2002 году. Тогда мастера немного изменили макет Земли, прикрепив вместо спутников меридианы и параллели.

Ранее работники РЖД в Нижнем Тагиле подняли тему граффити на вагонах электричек и рассказали, что свои выходные тратят на отмывание «росписей», которые оставляют вандалы.

Вандалы разгромили «золотую» остановку в Нижнем Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Вандалы#Вандализм#Екатеринбург#Стела
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