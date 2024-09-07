«Вы люди вообще?» Вандалы отодрали букву «А» со стелы «Европа -Азия» под Тагилом

Напомним, что стела «Европа-Азия» была установлена под Тагилом в далеком 1960 году, еще до полета Юрия Гагарина. Обелиск увековечил освоение космоса Советским Союзом — его спроектировали в честь запуска первого искусственного спутника земли в 1957 году. Обелиск был изготовлен на заводе поселка Уралец рабочими автомобильно-агрегатного завода. Стелу высотой 7 метров венчает макет нашей планеты. На одной стороне памятника создатели написали «Европа», на другой — «Азия». Обелиск несколько раз реставрировали. Последний раз — в 2002 году. Тогда мастера немного изменили макет Земли, прикрепив вместо спутников меридианы и параллели.