Зарплаты слишком низкие: в Свердловской области растет производственный травматизм

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
На ситуацию обратил внимание главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов. Выступая в эфире ОТВ-Екатеринбург, он отметил, что у сотрудников предприятий отсутствует мотивация к строгому исполнению законодательства по охране труда.
По словам Бикметова, главная причина этого — маленькие зарплаты. Некоторые работники получают по 19 тысяч рублей.
За истекший период 2024 года травмы получили 34 человека. Причем увеличилось число случаев, где рабочие получили тяжелые и очень тяжелые травмы. Опаснее всего работать в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, сферах обработки материалов и водоснабжения, а также неожиданно — в образовании, подчеркнул Бикметов.
В Краснотурьинске 2 сентября пострадала сотрудница завода — ее руку затянуло в перемешивающий механизм. Двумя днями позже дорожнику раздавило голову на строительстве главной дорожной развязки в Екатеринбурге, а в конце августа — также в Краснотурьинске — на одном из заводов холдинга РУСАЛ рабочего завалило обломками металлоконструкции.