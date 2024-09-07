Зарплаты слишком низкие: в Свердловской области растет производственный травматизм

За истекший период 2024 года травмы получили 34 человека. Причем увеличилось число случаев, где рабочие получили тяжелые и очень тяжелые травмы. Опаснее всего работать в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, сферах обработки материалов и водоснабжения, а также неожиданно — в образовании, подчеркнул Бикметов.