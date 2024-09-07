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В Свердловской области выросло число несчастных случаев на производстве

Зарплаты слишком низкие: в Свердловской области растет производственный травматизм

7 сентября 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области выросло число несчастных случаев на производстве

В Свердловской области быстрыми темпами растет производственный травматизм. Только за 7 месяцев 2024 года количество несчастных случаев увеличилось более чем на 17% к аналогичному периоду прошлого года.

На ситуацию обратил внимание главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов. Выступая в эфире ОТВ-Екатеринбург, он отметил, что у сотрудников предприятий отсутствует мотивация к строгому исполнению законодательства по охране труда.

По словам Бикметова, главная причина этого — маленькие зарплаты. Некоторые работники получают по 19 тысяч рублей.

За истекший период 2024 года травмы получили 34 человека. Причем увеличилось число случаев, где рабочие получили тяжелые и очень тяжелые травмы. Опаснее всего работать в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, сферах обработки материалов и водоснабжения, а также неожиданно — в образовании, подчеркнул Бикметов.

В Краснотурьинске 2 сентября пострадала сотрудница завода — ее руку затянуло в перемешивающий механизм. Двумя днями позже дорожнику раздавило голову на строительстве главной дорожной развязки в Екатеринбурге, а в конце августа — также в Краснотурьинске — на одном из заводов холдинга РУСАЛ рабочего завалило обломками металлоконструкции.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Свердловская область#Производство#Несчастный случай#Травмы#18+#Екатеринбург
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