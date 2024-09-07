Житель Пышмы получил реальный срок за хранение пороха в гараже

На суде обвиняемый пояснил, что порох ему подарили вместе с другими охотничьими принадлежностями, так как в молодости он охотился и имел все положенные законом документы. Опасные банки массой 670 граммов у него изъяли во время обыска в июле 2024 года. Пенсионер не препятствовал его проведению, сам пустил силовиков внутрь и заявил, что ничего запрещенного в гараже нет.