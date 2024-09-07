Житель Пышмы получил реальный срок за хранение пороха в гараже

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Пенсионер в 2020 году получил в подарок от знакомого банки с порохом, но разрешений на хранение взрывоопасного вещества у него не было, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
На суде обвиняемый пояснил, что порох ему подарили вместе с другими охотничьими принадлежностями, так как в молодости он охотился и имел все положенные законом документы. Опасные банки массой 670 граммов у него изъяли во время обыска в июле 2024 года. Пенсионер не препятствовал его проведению, сам пустил силовиков внутрь и заявил, что ничего запрещенного в гараже нет.
Суд вынес обвинительный приговор, признав умысел со стороны пенсионера, и отправил его в колонию общего режима на три года. Также житель Пышмы должен выплатить 15 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил, у свердловчанина есть две недели, чтобы его обжаловать.
В феврале силовики задержали в Серове 73-летнего уроженца западной Украины, который хранил дома порох и сектантскую литературу.