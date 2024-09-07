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Житель свердловского поселка отправится в колонию за хранение пороха

Житель Пышмы получил реальный срок за хранение пороха в гараже

7 сентября 2024, 08:45
Фото: 1MI

Житель свердловского поселка отправится в колонию за хранение пороха

Пенсионер из Пышминского района может провести следующие три года своей жизни в колонии общего режима. Его обвинили в хранении опасного вещества.

Пенсионер в 2020 году получил в подарок от знакомого банки с порохом, но разрешений на хранение взрывоопасного вещества у него не было, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

На суде обвиняемый пояснил, что порох ему подарили вместе с другими охотничьими принадлежностями, так как в молодости он охотился и имел все положенные законом документы. Опасные банки массой 670 граммов у него изъяли во время обыска в июле 2024 года. Пенсионер не препятствовал его проведению, сам пустил силовиков внутрь и заявил, что ничего запрещенного в гараже нет.

Суд вынес обвинительный приговор, признав умысел со стороны пенсионера, и отправил его в колонию общего режима на три года. Также житель Пышмы должен выплатить 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил, у свердловчанина есть две недели, чтобы его обжаловать.

В феврале силовики задержали в Серове 73-летнего уроженца западной Украины, который хранил дома порох и сектантскую литературу.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Уголовное дело#Пенсионер#Обвинительный приговор#Приговор#Хранение#Пышма#Екатеринбург
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