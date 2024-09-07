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Прокуратура требует от УК в Екатеринбурге потравить тараканов в одном из домов

Жителей многоэтажки на улице Бебеля в Екатеринбурге закошмарили тараканы

7 сентября 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура требует от УК в Екатеринбурге потравить тараканов в одном из домов

В одной из многоэтажек Екатеринбурга тараканы расплодились настолько, что в ситуацию вмешалась прокуратура. Надзорный орган требует от УК как следует протравить насекомых.

Многоэтажка на улице Бебеля в столице Среднего Урала находится на балансе управляющей компании «Пионер». По мнению Роспотребнадзора и прокуратуры, коммунальная организация не выполняет своих обязательства по выполнению санитарных нормативов. В результате в одном из подъездов расплодились тараканы. Сведения об этом появились в Едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Управляющей компании вынесено предостережение и рекомендовано в ближайшее время провести дезинсекцию и решить вопрос с насекомыми, а в дальнейшем проводить профилактические мероприятия по уничтожению тараканов.

Ранее эксперты назвали пять распространенных ошибок, которые допускают люди при борьбе с тараканами в доме.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Прокуратура#Роспотребнадзор#Санитарные нормы#Тараканы#Насекомые#Санитарная обработка#Екатеринбург
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