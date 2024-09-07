Жителей многоэтажки на улице Бебеля в Екатеринбурге закошмарили тараканы

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Многоэтажка на улице Бебеля в столице Среднего Урала находится на балансе управляющей компании «Пионер». По мнению Роспотребнадзора и прокуратуры, коммунальная организация не выполняет своих обязательства по выполнению санитарных нормативов. В результате в одном из подъездов расплодились тараканы. Сведения об этом появились в Едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Управляющей компании вынесено предостережение и рекомендовано в ближайшее время провести дезинсекцию и решить вопрос с насекомыми, а в дальнейшем проводить профилактические мероприятия по уничтожению тараканов.
Ранее эксперты назвали пять распространенных ошибок, которые допускают люди при борьбе с тараканами в доме.