Жителей многоэтажки на улице Бебеля в Екатеринбурге закошмарили тараканы

Многоэтажка на улице Бебеля в столице Среднего Урала находится на балансе управляющей компании «Пионер». По мнению Роспотребнадзора и прокуратуры, коммунальная организация не выполняет своих обязательства по выполнению санитарных нормативов. В результате в одном из подъездов расплодились тараканы. Сведения об этом появились в Едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ.