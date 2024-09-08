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Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о приставании к девочке в Каменске-Уральском

Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о приставании к девочке в Каменске-Уральском

8 сентября 2024, 09:44
Фото: 1MI
Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о мужчине, который неадекватно себя ведет и пристает к детям в магазинах и на улицах.

После инцидента в продуктовом магазине, когда местный житель начал приставать к девочке из-за того, что она «не так» на него посмотрела, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил местному СК разобраться в случившемся, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что инцидент произошел 6 сентября в магазине на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском. Мужчина набросился на 14-летнюю девочку с оскорблениями. Сотрудникам магазина пришлось вызывать охрану. О нападениях мужчины на людей известно уже давно.

26 августа стало известно о эксгибиционисте, который прилюдно мастурбировал.

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