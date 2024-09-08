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Под Нижним Тагилом простились с мотострелком СВО

Под Нижним Тагилом простились с мотострелком СВО

8 сентября 2024, 05:44
Фото: Администрация Горноуральского городского округа
В селе Покровское под Нижним Тагилом простились с мотострелком СВО Мусатовым Сергеем Николаевичем.

Прощание с Сергеем Мусатовым прошло 4 сентября 2024 года в центре культуры села. Похороны сопровождались оркестром и караулом. «Союз десантников» в честь бойца свернули государственный флаг, сообщают в администрации Горноуральского городского округа.

Боец отправился в зону спецоперации в декабре 2023 года. Он работал на одном из самых опасных направлений — Авдеевском. 9 января Сергея Мусатова ранили, а 11 августа он скончался от проблем с сердцем.

Фото: Администрация Горноуральского городского округа

Напомним, что в Каменске-Уральском простились с бойцом СВО, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти товарища.

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