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Сдвиг грунта под детским садом, незаконная плата за туалет в Тагиле и заражение детей

Сдвиг грунта под детским садом, незаконная плата за туалет в Тагиле и заражение детей

8 сентября 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле произошёл сдвиг грунта под детским садом №192. Городской автовокзал незаконно брал деньги с пассажиров за посещение туалета. В городе трамвай сошел с рельсов. В Каменске-Уральском дети массово заразились пневмонией. Свердловчанка грозилась взорвать больницу. Подводим итоги за выходные.

Проблемы с детским садом № 192 в Нижнем Тагиле оказались серьезнее чем предполагалось изначально. Под зданием после серьезной коммунальной аварии «поплыл» грунт. Это показала геологическая экспертиза, которую провели местные власти.

Смещение грунта: власти Тагила признали серьезные проблемы со зданием детсада №192
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Автовокзал в Нижнем Тагиле незаконно брал плату за пользование туалетом с пассажиров. Одно посещение санитарной комнаты обходилось в 25 рублей. Роспотребнадзор провел проверку и предупредил руководство автовокзала о нарушении закона.

Тагильский автовокзал незаконно брал плату с пассажиров за пользование туалетом
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В Нижнем Тагиле с рельсов сошел трамвай маршрута № 15 — его развернуло поперек улицы. Авария произошла на перекрестке проспекта Мира и Ленина. Ситуация могла возникнуть из-за неправильного переключения стрелок.

В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельс
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В Каменске-Уральском в летнем оздоровительном лагере «Красная Горка» произошла массовая вспышка пневмонии. Заболели 10 детей. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, Роспотребнадзоре и прокуратуре.

В Каменске-Уральском СК РФ начал проверку после массового заражения детей пневмонией
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В Верхотурье пенсионерка угрожала взорвать лечебное учреждение. Она пришла в больницу и заявила что у нее при себе бомба. 61-летнюю женщину задержали. Взрывных устройств у нее не нашли.

В Свердловской области женщина грозилась взорвать больницу
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