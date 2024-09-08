Сдвиг грунта под детским садом, незаконная плата за туалет в Тагиле и заражение детей

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Проблемы с детским садом № 192 в Нижнем Тагиле оказались серьезнее чем предполагалось изначально. Под зданием после серьезной коммунальной аварии «поплыл» грунт. Это показала геологическая экспертиза, которую провели местные власти.
Автовокзал в Нижнем Тагиле незаконно брал плату за пользование туалетом с пассажиров. Одно посещение санитарной комнаты обходилось в 25 рублей. Роспотребнадзор провел проверку и предупредил руководство автовокзала о нарушении закона.
В Нижнем Тагиле с рельсов сошел трамвай маршрута № 15 — его развернуло поперек улицы. Авария произошла на перекрестке проспекта Мира и Ленина. Ситуация могла возникнуть из-за неправильного переключения стрелок.
В Каменске-Уральском в летнем оздоровительном лагере «Красная Горка» произошла массовая вспышка пневмонии. Заболели 10 детей. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, Роспотребнадзоре и прокуратуре.
В Верхотурье пенсионерка угрожала взорвать лечебное учреждение. Она пришла в больницу и заявила что у нее при себе бомба. 61-летнюю женщину задержали. Взрывных устройств у нее не нашли.