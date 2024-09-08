В Екатеринбурге пересмотрят проект памятнику Балабанову

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Скульпторы должны будут изменить внешний вид скульптуры из-за ссоры его семьи и властей Екатеринбурга, они не могут договориться, как именно будет выглядеть монумент, сообщает URA.RU.
Суть спора заключается в том, что инициаторы не могут определиться, в каком возрасте изображать Балабанова и на чем он будет стоять.
Из-за этого конфликта дату установки переносят с 2024 года на 2026 год. Открытие планируют приурочить к 40-летию Свердловского рок-клуба.
Напомним, что в Екатеринбурге открыли памятник Столыпину.