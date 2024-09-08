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В Екатеринбурге пересмотрят проект памятнику Балабанову

В Екатеринбурге пересмотрят проект памятнику Балабанову

8 сентября 2024, 10:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пересмотрят проект памятника Балабанову. Все из-за разных взглядов его семьи и власти. Дату установки с 2024 года перенесли на 2026 год.

Скульпторы должны будут изменить внешний вид скульптуры из-за ссоры его семьи и властей Екатеринбурга, они не могут договориться, как именно будет выглядеть монумент, сообщает URA.RU.

Суть спора заключается в том, что инициаторы не могут определиться, в каком возрасте изображать Балабанова и на чем он будет стоять.

Из-за этого конфликта дату установки переносят с 2024 года на 2026 год. Открытие планируют приурочить к 40-летию Свердловского рок-клуба.

Напомним, что в Екатеринбурге открыли памятник Столыпину.

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