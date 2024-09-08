В Екатеринбурге школьник выпал из окна дома на Ботанике

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Как сообщает telegram-канал Ural Mash, юноше было 15 лет, однако другие СМИ о точном возрасте не пишут. Подросток выпал из окна на улице Крестинского, на Ботанике в Екатеринбурге.
Очевидцы сообщают, что молодые люди сняли квартиру для празднования дня рождения. Алкоголя или каких-то других запрещенных веществ они не заметили. Подростки вели себя адекватно, пишет Е1.
Напомним, на Уралмаше в Екатеринбурге девушка с ДЦП выпала из окна.