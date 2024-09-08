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В Екатеринбурге на Ботанике школьник выпал из окна и разбился

В Екатеринбурге школьник выпал из окна дома на Ботанике

8 сентября 2024, 07:14
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на Ботанике школьник выпал из окна и разбился

В Екатеринбурге подросток, предположительно 14-16 лет, выпал из окна дома на Ботанике. Он скончался на месте.

Как сообщает telegram-канал Ural Mash, юноше было 15 лет, однако другие СМИ о точном возрасте не пишут. Подросток выпал из окна на улице Крестинского, на Ботанике в Екатеринбурге.

Очевидцы сообщают, что молодые люди сняли квартиру для празднования дня рождения. Алкоголя или каких-то других запрещенных веществ они не заметили. Подростки вели себя адекватно, пишет Е1.

Напомним, на Уралмаше в Екатеринбурге девушка с ДЦП выпала из окна.

В Екатеринбурге стали известны подробности происшествия с выпавшим из окна юношей
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