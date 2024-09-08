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Глава СК РФ Бастрыкин проконтролирует дело о вспышке пневмонии в детском лагере

В Каменске-Уральском СК РФ начал проверку после массового заражения детей пневмонией

8 сентября 2024, 07:32
Фото: 1MI

Глава СК РФ Бастрыкин проконтролирует дело о вспышке пневмонии в детском лагере

В Каменске-Уральском следственный комитет подключился к расследованию дела о массовом заражении детей пневмонией в лагере «Красная горка».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственному комитету проверить детский лагерь «Красная горка» в Каменске-Уральском, где 10 детей заразились внебольничной пневмонией, сообщают в СК РФ.

Напомним, что помимо следователей дело расследует прокуратура и Роспотребнадзор.

7 сентября стало известно о случаях инфицирования детей пневмонией. Врачи подтвердили диагноз у 10 школьников. Руководство лагеря свою причастность отрицает.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Дети#Свердловская область#Болезнь#Школьники#Эпидемия#Детский лагерь#Пневмония#Вспышка#Екатеринбург
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