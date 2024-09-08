В Каменске-Уральском СК РФ начал проверку после массового заражения детей пневмонией

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственному комитету проверить детский лагерь «Красная горка» в Каменске-Уральском, где 10 детей заразились внебольничной пневмонией, сообщают в СК РФ.
Напомним, что помимо следователей дело расследует прокуратура и Роспотребнадзор.
7 сентября стало известно о случаях инфицирования детей пневмонией. Врачи подтвердили диагноз у 10 школьников. Руководство лагеря свою причастность отрицает.