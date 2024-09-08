В Каменске-Уральском в детском лагере 10 детей заразились пневмонией

Журналистам из Ural Mash удалось пообщаться с одной из мам заболевшего ребенка. Ирина рассказала, ее 9-летний сын часто звонил ей и в слезах жаловался, на плохое самочувствие, на постоянное переохлаждение. Мама забрала своего сына раньше, чтобы он мог выздороветь перед учебным годом.