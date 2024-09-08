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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

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В Каменске-Уральском в лагере отрицают свою причастность к вспышке болезни

В Каменске-Уральском в детском лагере 10 детей заразились пневмонией

8 сентября 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском в лагере отрицают свою причастность к вспышке болезни

В Каменске-Уральском родителям пришлось экстренно забирать детей из лагеря «Красная горка». Все школьники как один заявляли о плохом самочувствии. Руководство лагеря считает, что дети изначально приехали на смену с пневмонией.

7 сентября в СМИ и соцсетях начали появляться сообщения родителей, чьи дети отдыхали в лагере «Красная горка» под Каменском-Уральским. Школьники заболевали, а когда, как казалось, обычная простуда не проходила, родители забили тревогу.

Флюорография показала: у 10 детей внебольничная форма пневмонии. У 1 ребенка врачи выявили бронхит. На 8 сентября все школьники получают необходимое лечение, их самочувствие улучшается, сообщают в Минздраве Свердловской области.

Роспотребнадзор начал проведение эпидемиологического расследования. Это поможет найти предположительно заболевших детей и вовремя оказать им помощь в случае подтверждения диагноза, рассказали в ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что силовики уже проверяют лагерь на соблюдение требований законодательства.

Журналистам из Ural Mash удалось пообщаться с одной из мам заболевшего ребенка. Ирина рассказала, ее 9-летний сын часто звонил ей и в слезах жаловался, на плохое самочувствие, на постоянное переохлаждение. Мама забрала своего сына раньше, чтобы он мог выздороветь перед учебным годом.

Ситуация начала только ухудшаться, сын заразил и дочь Ирины, у них поднялась высокая температура, был сильный кашель, болели уши. Врачи диагностировали у детей пневмонию.

Напомним, что в Свердловской области прогнозируют вспышку коронавируса осенью.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Дети#Свердловская область#Болезнь#Эпидемия#Детский лагерь#Пневмония#Вспышка#Екатеринбург
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