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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Свердловской области подорожала водка

В Свердловской области подорожала водка

8 сентября 2024, 11:10
Фото: 1MI
В Свердловской области подорожала водка, как и весь алкоголь в целом. Однако, цены на некоторые позиции упали.

Средняя стоимость бутылки водки выросла на 30%. Еще год назад водка стоила в среднем 292 рубля, а сейчас 379 рублей.

Подорожал и другой алкоголь, заметнее всего цена выросла у вина и пива. Коньяк, наоборот, подешевел, на 18%. Упали в цене и шампанское с виски. Однако опуститься до уровня прошлогодних цен им не удалось.

Отметим, что, несмотря на подорожание, пить меньше уральцы не стали, об этом сообщают аналитики «Контур.Маркета».

Напомним, что в Свердловской области резко подорожали расходники для электронных сигарет.

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#Вадим Бредников#Общество#Цены#Свердловская область#Алкоголь#Повышение#Водка#Цены на продукты#Екатеринбург#Рекордные цены
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