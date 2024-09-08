В Свердловской области подорожала водка

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Средняя стоимость бутылки водки выросла на 30%. Еще год назад водка стоила в среднем 292 рубля, а сейчас 379 рублей.
Подорожал и другой алкоголь, заметнее всего цена выросла у вина и пива. Коньяк, наоборот, подешевел, на 18%. Упали в цене и шампанское с виски. Однако опуститься до уровня прошлогодних цен им не удалось.
Отметим, что, несмотря на подорожание, пить меньше уральцы не стали, об этом сообщают аналитики «Контур.Маркета».
Напомним, что в Свердловской области резко подорожали расходники для электронных сигарет.