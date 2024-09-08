В Свердловской области прокуратура взялась за няню, которая ударила ребенка

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
После массовых сообщений в СМИ прокуратура начала проверку, сообщают в ведомстве.
Как выяснилось, 3 сентября няня в детском саду «Сказка» встала ребенку на ногу и ударила его по лицу. Мальчик смог позвонить своей маме и в слезах рассказал, что его ударила няня. Женщина примчалась в детский сад и вызвала полицию, пишет Е1.
Анна, так зовут маму пострадавшего мальчика, сказала, что это не первый случай, когда ее сын получает травмы в этом садике. Весной 2024 года на День Победы детей собрали в маленьком и душном актовом зале, где ребенок почувствовал себя плохо. Мальчику поставили официальный диагноз, после чего Анна обратилась в прокуратуру, однако в ведомстве нарушений не нашли.
По словам заведующей, в садике началась служебная проверка, нянечку отстранили от работы. А позже она уволилась сама.
Напомним, что в Екатеринбурге судят заведующую детсада, куда ходил погибший Далер Бобиев.