В Свердловской области прокуратура взялась за няню, которая ударила ребенка

Анна, так зовут маму пострадавшего мальчика, сказала, что это не первый случай, когда ее сын получает травмы в этом садике. Весной 2024 года на День Победы детей собрали в маленьком и душном актовом зале, где ребенок почувствовал себя плохо. Мальчику поставили официальный диагноз, после чего Анна обратилась в прокуратуру, однако в ведомстве нарушений не нашли.