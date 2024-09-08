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В Свердловской области прокуратура взялась за няню, которая ударила ребенка

В Свердловской области прокуратура взялась за няню, которая ударила ребенка

8 сентября 2024, 12:33
Фото: 1MI
В Арамиле прокуратура начала проверку, после сообщения о няне, которая ударила маленького ребенка в детском саду.

После массовых сообщений в СМИ прокуратура начала проверку, сообщают в ведомстве.

Как выяснилось, 3 сентября няня в детском саду «Сказка» встала ребенку на ногу и ударила его по лицу. Мальчик смог позвонить своей маме и в слезах рассказал, что его ударила няня. Женщина примчалась в детский сад и вызвала полицию, пишет Е1.

Анна, так зовут маму пострадавшего мальчика, сказала, что это не первый случай, когда ее сын получает травмы в этом садике. Весной 2024 года на День Победы детей собрали в маленьком и душном актовом зале, где ребенок почувствовал себя плохо. Мальчику поставили официальный диагноз, после чего Анна обратилась в прокуратуру, однако в ведомстве нарушений не нашли.

По словам заведующей, в садике началась служебная проверка, нянечку отстранили от работы. А позже она уволилась сама.

Напомним, что в Екатеринбурге судят заведующую детсада, куда ходил погибший Далер Бобиев.

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