Александр Масляков скончался после болезни на 83 году

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Масляков родился в 1941 году в Свердловске. Через несколько лет он вместе с семьей перебрался в Челябинск, а затем в Москву. Получил образование в институте инженеров транспорта, а также окончил курсы работников телевидения.
С 1964 года Масляков вел телевизионную передачу «КВН», покинул ее 2 года назад. Известно, что несколько лет назад у него выявили неоперабельную стадию рака легких. У него остались жена, сын и внучка.
Напомним, в Нижнем Тагиле скончался 85-летний заслуженный сотрудник УВЗ Афанасий Белев. Похороны прошли 3 сентября 2024 года.