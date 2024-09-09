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Александр Масляков скончался после болезни на 83 году

Александр Масляков скончался после болезни на 83 году

9 сентября 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney
82-летний бывший ведущий телепередачи «КВН» Александр Масляков умер после продолжительной болезни 8 сентября 2024 года.

Масляков родился в 1941 году в Свердловске. Через несколько лет он вместе с семьей перебрался в Челябинск, а затем в Москву. Получил образование в институте инженеров транспорта, а также окончил курсы работников телевидения.

С 1964 года Масляков вел телевизионную передачу «КВН», покинул ее 2 года назад. Известно, что несколько лет назад у него выявили неоперабельную стадию рака легких. У него остались жена, сын и внучка.

Напомним, в Нижнем Тагиле скончался 85-летний заслуженный сотрудник УВЗ Афанасий Белев. Похороны прошли 3 сентября 2024 года.

В Нижнем Тагиле скончалась заслуженный учитель России
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