Два автомобиля не поделили дорогу на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Две иномарки столкнулись в районе ГГМ. В результате аварии пострадал один человек, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства ЧП.
Напомним, 7 сентября 2024 года на ЕКАД из-за пассажира иномарки произошла авария между автомобилем и грузовиком. Два пассажира, ехавшие в легковой машине, пострадали.