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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

Один человек пострадал в ДТП на ГГМ в Нижнем Тагиле

Два автомобиля не поделили дорогу на ГГМ в Нижнем Тагиле

9 сентября 2024, 03:27
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Один человек пострадал в ДТП на ГГМ в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и Lada. ДТП случилось на Уральском проспекте 7 сентября 2024 года.

Две иномарки столкнулись в районе ГГМ. В результате аварии пострадал один человек, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства ЧП.

Напомним, 7 сентября 2024 года на ЕКАД из-за пассажира иномарки произошла авария между автомобилем и грузовиком. Два пассажира, ехавшие в легковой машине, пострадали.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#МЧС#Инцидент
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