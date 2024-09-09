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Грязные следы от кружки исчезнут навсегда: поможет этот продукт из холодильника

Грязные следы от кружки исчезнут навсегда: поможет этот продукт из холодильника

9 сентября 2024, 10:37
Фото: tagilcity.ru
Если мы ставим горячую кружку на поверхность стола или подоконника без подставки, то появляются грязные следы, удалить которые бывает непросто — особенно если речь идет о пористом пластике, из которого делают подоконники. Предлагаем вашему вниманию неожиданный способ справиться с проблемой.

Для начала разберемся, почему же остаются грязные следы. Когда горячая жидкость (например, чай или кофе) находится в кружке, температура ее стенки становится выше температуры окружающего воздуха. Испаряясь, напиток оставляет следы на поверхности. Иногда на чашке могут оставаться мелкие капли жидкости или остатки пищи. Если это не вытирается сразу, они могут стекать по стенкам кружки и также пачкают стол. Больше подвержены загрязнению пористые материалы — например, дерево или, как мы уже отметили, пластиковый подоконник. Если кружка долго стоит на столе, капли конденсата высыхают. И такой «затвердевший» след удалить тяжелее всего.

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Как же можно решить проблему? Если вы заботитесь о внешнем виде своей мебели, то самый простой способ — это не ставить чашку на стол или подоконник без подставки. Но если проблема уже «обрисовалась» в виде некрасивых темных кругов, то эксперты портала «Белновости» советуют воспользоваться для чистки обычным майонезом из холодильника.

Все, что вам нужно сделать, это нанести небольшое количество майонеза на бумажное полотенце или салфетку, положить на загрязненный участок и оставить примерно на час, — рекомендуют эксперты по домоводству.

После этого удалите остатки майонеза и протрите поверхность водой — от грязи не останется и следа.

Фото: tagilcity.ru

Оказывается, майонез является хорошим растворителем, который неплохо удаляет различные виды загрязнений. Кроме следов от кружки майонез хорошо справляется с пятнами от жира, туши и помады. Также он поможет отчистить пятно от краски, если вы случайно капнули на пол. Но в этом случае действовать необходимо быстро, пока краска еще не застыла.

Ранее эксперты рассказали, с помощью какого средства можно отмыть горы грязной посуды.

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