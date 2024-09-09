Грязные следы от кружки исчезнут навсегда: поможет этот продукт из холодильника

Для начала разберемся, почему же остаются грязные следы. Когда горячая жидкость (например, чай или кофе) находится в кружке, температура ее стенки становится выше температуры окружающего воздуха. Испаряясь, напиток оставляет следы на поверхности. Иногда на чашке могут оставаться мелкие капли жидкости или остатки пищи. Если это не вытирается сразу, они могут стекать по стенкам кружки и также пачкают стол. Больше подвержены загрязнению пористые материалы — например, дерево или, как мы уже отметили, пластиковый подоконник. Если кружка долго стоит на столе, капли конденсата высыхают. И такой «затвердевший» след удалить тяжелее всего.