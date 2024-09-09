Итоги недели: коксовая батарея №10, сентябрь с формальдегидом в Нижнем Тагиле и свалки

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Сразу к теме выбросов. Стало известно, что в сентябре в Нижнем Тагиле превышения нормативов фиксировали в течение двух дней. 3 сентября посты УГМС ловили формальдегид дважды — на Сухоложском поселке и на Вагонке. Затем в превышенной концентрации вредное вещество уловили 5 сентября на Красном Камне.
Добавим, что сами жители Нижнего Тагила жаловались на выбросы 6 сентября. Больше всего страдал Алтайский микрорайон.
Также на TagilCity.ru вышел материал о выбросах за август. Почти весь месяц официально было чисто, и только 26 числа газоанализаторы «Уральского УГМС» уловили формальдегид. Прибор, которым проводит замеры редакция TagilCity.ru, превышений не выявлял.
Также, по данным собственного источника, TagilCity.ru стало известно, что на ЕВРАЗ НТМК остановили на ремонт коксовую батарею №10. Местные жители уверены, что именно она является причиной черных выбросов с едким дымом.
В Екатеринбурге нашли хозяина территории, на которой образовалась свалка опасных медотходов. Им оказался Вадим Лукач, который уже находится под следствием из-за мошеннических схем с участками земли. По итогам расследования станет ясно, какой ущерб был нанесен территории и экологии региона.
В Красноуральске неизвестные погрузили в контейнер для ТКО двухметровые бревна. Поскольку это запрещено, информацию передали в мэрию города, а вывоз мусора из емкости приостановили до тех пор, пока он не был ликвидирован.
В селе под Каменском-Уральским местные жители пожаловались на нашествие мух. По мнению людей, насекомые расплодились из-за работы птицефабрики неподалеку. Дело в том, что, по сообщениям сельчан, птичий помет вывозят прямо в поля близ населенного пункта.
До 28 сентября в регионе будет проходить акция «Зеленая Россия». Активисты примут участие в субботниках и наведут порядок в скверах, парках, улицах и вдоль берегов водоемов и рек.