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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Итоги недели: коксовая батарея №10, сентябрь с формальдегидом в Нижнем Тагиле и свалки

Итоги недели: коксовая батарея №10, сентябрь с формальдегидом в Нижнем Тагиле и свалки

9 сентября 2024, 10:12
Фото: tagilcity.ru
Все, о чем мы писали на минувшей неделе об экологии Нижнего Тагила и Свердловской области, вспоминаем в еженедельном материале TagilCity.ru.
Сюжет
Выбросы

Сразу к теме выбросов. Стало известно, что в сентябре в Нижнем Тагиле превышения нормативов фиксировали в течение двух дней. 3 сентября посты УГМС ловили формальдегид дважды — на Сухоложском поселке и на Вагонке. Затем в превышенной концентрации вредное вещество уловили 5 сентября на Красном Камне.

Добавим, что сами жители Нижнего Тагила жаловались на выбросы 6 сентября. Больше всего страдал Алтайский микрорайон.

«Воняет конкретно»: жители Нижнего Тагила два дня дышали формальдегидом
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Также на TagilCity.ru вышел материал о выбросах за август. Почти весь месяц официально было чисто, и только 26 числа газоанализаторы «Уральского УГМС» уловили формальдегид. Прибор, которым проводит замеры редакция TagilCity.ru, превышений не выявлял.

Вонь в НМУ и день с формальдегидом: стало известно о выбросах в Тагиле за август
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Также, по данным собственного источника, TagilCity.ru стало известно, что на ЕВРАЗ НТМК остановили на ремонт коксовую батарею №10. Местные жители уверены, что именно она является причиной черных выбросов с едким дымом.

Коксовая батарея №10 ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле закрылась на ремонт
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В Екатеринбурге нашли хозяина территории, на которой образовалась свалка опасных медотходов. Им оказался Вадим Лукач, который уже находится под следствием из-за мошеннических схем с участками земли. По итогам расследования станет ясно, какой ущерб был нанесен территории и экологии региона.

В Екатеринбурге силовики занялись свалкой с опасными медотходами рядом с аэропортом
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В Красноуральске неизвестные погрузили в контейнер для ТКО двухметровые бревна. Поскольку это запрещено, информацию передали в мэрию города, а вывоз мусора из емкости приостановили до тех пор, пока он не был ликвидирован.

«И снова здравствуйте». В Красноуральске контейнер для ТКО оказался заполнен бревнами
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В селе под Каменском-Уральским местные жители пожаловались на нашествие мух. По мнению людей, насекомые расплодились из-за работы птицефабрики неподалеку. Дело в том, что, по сообщениям сельчан, птичий помет вывозят прямо в поля близ населенного пункта.

Жители села под Каменском-Уральским пожаловались на нашествие мух
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До 28 сентября в регионе будет проходить акция «Зеленая Россия». Активисты примут участие в субботниках и наведут порядок в скверах, парках, улицах и вдоль берегов водоемов и рек.

Массовые субботники под эгидой «Зеленой России» пройдут в Свердловской области
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Качество#Итоги#Выбросы#Екатеринбург#Качество воздуха#Итоги недели
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