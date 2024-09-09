«КАМАЗ» отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зону СВО

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В состав отправленного груза вошли легковые автомобили с высокой проходимостью и грузовой тягач КАМАЗ, а также продукты питания, питьевая вода, колеса и запчасти для грузовой техники, маскировочные сети и системы радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость отправленного груза превысила 35 млн рублей, сообщает inkazan.ru.
С первых дней начала специальной военной операции компания активно поддерживает военнослужащих, военные части и население новых регионов России. В рамках десяти организованных «КАМАЗом» партий гуманитарной помощи общий объем доставленных грузов в зону СВО уже превысил 1000 тонн, стоимость которых составляет около 800 млн рублей.
Сергей Когогин подчеркнул, что в настоящее время свыше трехсот тридцати сотрудников «КАМАЗа» находятся на передовой, а тридцать тысяч работников завода круглые сутки трудятся над укреплением обороноспособности страны. По его словам, все усилия лучших инженеров и рабочих предприятия сосредоточены на производстве автотехники, крайне необходимой как военнослужащим, так и стране в целом.
«В десятый, юбилейный раз мы собрались, чтобы исполнить значимую миссию, ставшую уже традиционной, — отправку очередной партии помощи для военнослужащих подшефных воинских частей, в которых в это сложнейшее время достойно несут службу наши камазовцы», — заявил Когогин.
Гендиректор «КАМАЗа» также отметил, что компания продолжает выплачивать ежемесячные денежные средства участникам специальной военной операции. «КАМАЗ» также проявляет заботу и оказывает поддержку семьям мобилизованных солдат, а также семьям тех, кто отдал жизнь за мирное будущее, исполняя свой долг.
Он заверил, что завод будет и впредь обеспечивать всестороннюю поддержку как мобилизованным сотрудникам, так и их родственникам: «Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы. Мы сделаем всё возможное и для наших бойцов, и для их близких, чтобы они выполнили свой долг и обеспечили победу».