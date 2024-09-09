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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Красноуфимцу на «лекции» навязали ненужную вибромассажную накидку за 219 тысяч

Красноуфимец смог вернуть деньги за навязанную на «лекции» вибромассажную накидку

9 сентября 2024, 15:38
Фото: 1MI

Красноуфимцу на «лекции» навязали ненужную вибромассажную накидку за 219 тысяч

Житель Красноуфимска пришел на лекцию о массаже. После консультаций его уговорили оформить в кредит вибромассажную накидку. Мужчина взял в банке 219 тысяч рублей, но смог отсудить свои деньги.

Мужчина обратился за помощью в управление Роспотребнадзора Свердловской области, где рассказал о своей ситуации, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам потерпевшего, его пригласили на бесплатную лекцию по массажу, после которой сообщили, что он выиграл 30-процентную скидку на вибромассажную накидку. Для ее покупки он оформил кредит на 219 тысяч рублей.

Однако дома мужчина осознал, что теперь должен банку большую сумму денег. Кроме того, накидку он просто не мог использовать из-за медицинских противопоказаний. Специалисты Красноуфимского пункта для потребителей помогли ему составить и подать на продавцов суд.

В итоге продавец накидки не только вернул деньги по договору, но и компенсировал выплаченные банку проценты, а также оплатил моральный вред. В сумме он получил 274 тысячи рублей.

Ранее свердловчанка добилась снятия с себя кредита, который оформили на нее мошенники.

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#Дарья Бобровицкая#Красноуфимск#Компенсация#Кредит#Роспотребнадзор#Иск#Екатеринбург#Массаж
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