Красноуфимец смог вернуть деньги за навязанную на «лекции» вибромассажную накидку

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Мужчина обратился за помощью в управление Роспотребнадзора Свердловской области, где рассказал о своей ситуации, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам потерпевшего, его пригласили на бесплатную лекцию по массажу, после которой сообщили, что он выиграл 30-процентную скидку на вибромассажную накидку. Для ее покупки он оформил кредит на 219 тысяч рублей.
Однако дома мужчина осознал, что теперь должен банку большую сумму денег. Кроме того, накидку он просто не мог использовать из-за медицинских противопоказаний. Специалисты Красноуфимского пункта для потребителей помогли ему составить и подать на продавцов суд.
В итоге продавец накидки не только вернул деньги по договору, но и компенсировал выплаченные банку проценты, а также оплатил моральный вред. В сумме он получил 274 тысячи рублей.
Ранее свердловчанка добилась снятия с себя кредита, который оформили на нее мошенники.