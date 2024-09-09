Награды медикам, подростки-хулиганы, выплаты семьям бойцов СВО в Тагиле и экоитоги

В Нижнем Тагиле наградили медиков, которые самоотверженно, без сна и отдыха, оказывали помощь пострадавшим после взрыва бытового газа в доме на улице Сибирской. Одна из медсестер жила в этом же доме, но трудилась наравне с другими, не давая волю эмоциям.