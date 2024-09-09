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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Награды медикам, подростки-хулиганы, выплаты семьям бойцов СВО в Тагиле и экоитоги

Награды медикам, подростки-хулиганы, выплаты семьям бойцов СВО в Тагиле и экоитоги

9 сентября 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле чествовали медиков, которые спасали людей после взрыва газа на Сибирской. Подростки чуть не устроили аварию на ж/д путях. В гордуме предлагают выплатить семьям бойцов СВО 100 тысяч рублей. TagilCity.ru подводит экоитоги недели. Слесарь на УВЗ дышал вредными выбросами.

В Нижнем Тагиле наградили медиков, которые самоотверженно, без сна и отдыха, оказывали помощь пострадавшим после взрыва бытового газа в доме на улице Сибирской. Одна из медсестер жила в этом же доме, но трудилась наравне с другими, не давая волю эмоциям.

В Нижнем Тагиле 35 медиков получили награды за спасение людей при взрыве газа в доме
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Тагильские подростки чуть не натворили бед, «забавляясь» в свободное от уроков время. Компания из семерых школьников разбила светофор, а затем положила детский самокат на железнодорожные пути. Только чудом обошлось без происшествий. С ребятами и их родителями работают сотрудники ПДН.

Подростки в Нижнем Тагиле разбили светофор и положили самокат на рельсы
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Семьи тагильских бойцов, которые заключили контракты с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Такую инициативу рассмотрят депутаты городской думы. На выплаты смогут претендовать близкие родственники военнослужащих.

В Нижнем Тагиле планируется ввести выплаты семьям участников СВО в размере 100 тысяч
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В Нижнем Тагиле жители снова дышали формальдегидом — выбросы регистрировались на протяжении двух дней. Тагильчане надеются, что хотя бы временно прекратятся черные выбросы с едким дымом — ЕВРАЗ НТМК приостановил работу коксовой батареи №10. Свалкой с опасными медицинскими отходами около аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге заинтересовались силовики. TagilCity.ru подвел экологические итоги минувшей недели.

Итоги недели: коксовая батарея №10, сентябрь с формальдегидом в Нижнем Тагиле и свалки
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Роспотребнадзор проверил УВЗ на предмет соблюдения безопасных условий труда. Различные замеры были взяты с рабочего места одного из слесарей. Анализы показали превышение содержания вредных веществ. При этом сотрудник не только дышал опасным воздухом, но и находился в условиях постоянного шума.

Норма вредных веществ на рабочем месте слесаря УВЗ в Тагиле была превышена в три раза
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