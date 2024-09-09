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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Эксперт поделился лайфхаками по улучшению плотного глинистого грунта на участке

Не ставьте крест на урожае: эксперт рассказал, как улучшить глинистую почву на даче

9 сентября 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт поделился лайфхаками по улучшению плотного глинистого грунта на участке

Садоводы, которым не повезло купить участок с тяжелой глинистой почвой, часто сетуют на плохой урожай. Действительно, растениям трудно расти и развиваться в тяжелой плотной глине. Но свойства такой почвы можно улучшить.

У глинистой почвы сразу несколько недостатков, которые затрудняют выращивание культурных растений. Во-первых, она обладает плохой аэрацией из-за способности глины впитывать воду. Это затрудняет доступ кислорода к корням растений. Недостаток кислорода может привести к затормаживанию роста и даже гибели корневой системы. Кроме того, глина удерживает воду, но не всегда пропускает ее. Это может привести к застою влаги, что создает благоприятные условия для корневой гнили и других заболеваний. Излишек влаги способствовует развитию грибков и бактерий, которые негативно влияют на здоровье растений.

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Хотя в глинистой почве может содержаться много питательных веществ, их доступность для растений ограничена. Глина часто плотно «связывает» минералы, из-за чего корни растений могут не получать необходимое количество питательных веществ. А еще глинистая почва медленнее прогревается весной, а осенью медленнее охлаждается. Это замедляет рост растений, особенно в начале вегетационного периода. В летние месяцы, напротив, такая почва может перегреваться, что также неблагоприятно сказывается на растениях.

Однако отчаиваться в таких случаях не стоит, считает агроном Алексей Володихин, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» — ведь глинистую почву можно легко улучшить. И для этого даже не потребуется вывозить с участка весь грунт и менять его на новый.

Фото: Изображение Midjourney

Улучшить грунт можно следующими способами:

  • Внести компост или перепревший навоз. Обычно дачники делают это во время осенней перекопки. Потребуется 1,5-2 ведра удобрения на 1 кв. м.
  • Внести лежалые опилки. Прекрасное средство для разрыхления почвы. Необходимо примерно ведро на 1кв.м.
  • Посеять сидераты. Осенью, сразу же после уборки корнеплодов и других овощей, необходимо посадить фацелию, люпин, вику, а через полтора месяца (примерно в середине октября) перекопать грунт. К весне почва станет более легкой и «воздушной».
  • Внести речной песок.
Органика хорошо улучшает глину, но долго. Поэтому вместе с ней надо обязательно вносить песок — он разрыхляет почву сразу же. Норма — 1 ведро на 1 кв. м., — говорит Алексей Володихин.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Земля#Дача#Грунт#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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