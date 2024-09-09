Не ставьте крест на урожае: эксперт рассказал, как улучшить глинистую почву на даче

У глинистой почвы сразу несколько недостатков, которые затрудняют выращивание культурных растений. Во-первых, она обладает плохой аэрацией из-за способности глины впитывать воду. Это затрудняет доступ кислорода к корням растений. Недостаток кислорода может привести к затормаживанию роста и даже гибели корневой системы. Кроме того, глина удерживает воду, но не всегда пропускает ее. Это может привести к застою влаги, что создает благоприятные условия для корневой гнили и других заболеваний. Излишек влаги способствовует развитию грибков и бактерий, которые негативно влияют на здоровье растений.