Не ставьте крест на урожае: эксперт рассказал, как улучшить глинистую почву на даче

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
У глинистой почвы сразу несколько недостатков, которые затрудняют выращивание культурных растений. Во-первых, она обладает плохой аэрацией из-за способности глины впитывать воду. Это затрудняет доступ кислорода к корням растений. Недостаток кислорода может привести к затормаживанию роста и даже гибели корневой системы. Кроме того, глина удерживает воду, но не всегда пропускает ее. Это может привести к застою влаги, что создает благоприятные условия для корневой гнили и других заболеваний. Излишек влаги способствовует развитию грибков и бактерий, которые негативно влияют на здоровье растений.
Хотя в глинистой почве может содержаться много питательных веществ, их доступность для растений ограничена. Глина часто плотно «связывает» минералы, из-за чего корни растений могут не получать необходимое количество питательных веществ. А еще глинистая почва медленнее прогревается весной, а осенью медленнее охлаждается. Это замедляет рост растений, особенно в начале вегетационного периода. В летние месяцы, напротив, такая почва может перегреваться, что также неблагоприятно сказывается на растениях.
Однако отчаиваться в таких случаях не стоит, считает агроном Алексей Володихин, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» — ведь глинистую почву можно легко улучшить. И для этого даже не потребуется вывозить с участка весь грунт и менять его на новый.
Улучшить грунт можно следующими способами:
Органика хорошо улучшает глину, но долго. Поэтому вместе с ней надо обязательно вносить песок — он разрыхляет почву сразу же. Норма — 1 ведро на 1 кв. м., — говорит Алексей Володихин.
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