tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Не только раны обрабатывать: как можно применять хлоргексидин в домашнем хозяйстве

Не только раны обрабатывать: как можно применять хлоргексидин в домашнем хозяйстве

9 сентября 2024, 14:26
Фото: tagilcity.ru
Хлоргексидин — хорошо всем известный и дешевый антисептик, которым очень хорошо обрабатывать любые раны. Однако хитрые хозяйки используют его в домашнем хозяйстве и утверждают, что эффективнее этого средства еще ничего не придумали.

Хлоргексидин — это эффективный антисептик, способный уничтожить практически все известные бактерии. А если так, то бороться он может не только с возбудителями гнойный инфекций, но и с микроорганизмами, которые вызывают неприятные запахи. Эксперт Марина Жукова рассказала о трех способах применения лекарственного средства не по прямому назначению. Недовольным, по ее словам, не останется никто.

Все поверхности на кухне будут сиять и блестеть: делаю спрей сама и о грязи забыла
Узнать подробнее

Способ первый. Обработка верхней одежды

Точнее, обрабатывать надо не всю верхнюю одежду, а только часть под мышками. Со временем верхняя одежда начинает неприятно пахнуть. Пробежались до автобуса, спешили утром на работу — в результате вспотели, а куртка пропиталась потом. Стирать ее каждый день не вариант, поэтому на помощь в этих случаях приходит хлоргексидин. Его можно перелить в разбрызгиватель и обработать подмышки. Средство уничтожит бактерии, а вместе с ними исчезнет и неприятный запах. Это бесцветное вещество, поэтому пятна на одежде после обработки не появятся.

Способ второй. Обработка холодильника

Существует множество способов борьбы с неприятным ароматом в холодильнике. Метод с хлоргексидином — самый быстрый и очень эффективный.

Неприятный запах в холодильнике лучше всего убирать при помощи хлоргексидина. Он убивает все бактерии, запах тоже проходит. Наношу обильно и даю естественным образом высохнуть, — делится лайфхаком Марина Жукова.

Способ третий. Обработка стиральной машины

Хлоргексидин является отличной профилактикой грибка и плесени, а также убирает неприятный запах затхлости. Нужно налить немного средства за резинку, подержать несколько минут, а затем вытереть насухо. Также можно запустить машинку на холостой цикл стирки, а внутрь положить обильно пропитанную средством салфетку. Горячая вода не нужна — достаточно постирать ее при 40 градусах. После такой обработки о запахе можно будет забыть.

А вот так можно отмыть гору грязной и жирной посуды всего за несколько минут.

Грязные следы от кружки исчезнут навсегда: поможет этот продукт из холодильника
Узнать подробнее
Читайте также:
Убираться можно реже: эксперт назвала действенные способы избавиться от домашней пылиЭти вещи стираю только в горячей воде, и вот почему: лайфхаки от владельца прачечнойПостельное белье перестанет рваться и выцветать: важные нюансы машинной стирки
#Дарья Бобровицкая#Россия#Бытовая техника#Уборка#Чистота#Дом#Одежда#Окружающая среда#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Подростки в Нижнем Тагиле разбили светофор и положили самокат на рельсы
Сегодня, 11:14
В Нижнем Тагиле на балкон женщины залетело загадочное животное
Сегодня, 12:53
Перевозчика в Нижнем Тагиле обязали установить видеонаблюдение в автобусах
Сегодня, 12:52
В Свердловскую область завезут партию вакцины от пневмококка на 33 млн
Сегодня, 12:30
Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%
Сегодня, 12:01
В Нижнем Тагиле планируется ввести выплаты семьям участников СВО в размере 100 тысяч
Сегодня, 12:16