Не только раны обрабатывать: как можно применять хлоргексидин в домашнем хозяйстве

Точнее, обрабатывать надо не всю верхнюю одежду, а только часть под мышками. Со временем верхняя одежда начинает неприятно пахнуть. Пробежались до автобуса, спешили утром на работу — в результате вспотели, а куртка пропиталась потом. Стирать ее каждый день не вариант, поэтому на помощь в этих случаях приходит хлоргексидин. Его можно перелить в разбрызгиватель и обработать подмышки. Средство уничтожит бактерии, а вместе с ними исчезнет и неприятный запах. Это бесцветное вещество, поэтому пятна на одежде после обработки не появятся.