Не только раны обрабатывать: как можно применять хлоргексидин в домашнем хозяйстве

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Хлоргексидин — это эффективный антисептик, способный уничтожить практически все известные бактерии. А если так, то бороться он может не только с возбудителями гнойный инфекций, но и с микроорганизмами, которые вызывают неприятные запахи. Эксперт Марина Жукова рассказала о трех способах применения лекарственного средства не по прямому назначению. Недовольным, по ее словам, не останется никто.
Точнее, обрабатывать надо не всю верхнюю одежду, а только часть под мышками. Со временем верхняя одежда начинает неприятно пахнуть. Пробежались до автобуса, спешили утром на работу — в результате вспотели, а куртка пропиталась потом. Стирать ее каждый день не вариант, поэтому на помощь в этих случаях приходит хлоргексидин. Его можно перелить в разбрызгиватель и обработать подмышки. Средство уничтожит бактерии, а вместе с ними исчезнет и неприятный запах. Это бесцветное вещество, поэтому пятна на одежде после обработки не появятся.
Существует множество способов борьбы с неприятным ароматом в холодильнике. Метод с хлоргексидином — самый быстрый и очень эффективный.
Неприятный запах в холодильнике лучше всего убирать при помощи хлоргексидина. Он убивает все бактерии, запах тоже проходит. Наношу обильно и даю естественным образом высохнуть, — делится лайфхаком Марина Жукова.
Хлоргексидин является отличной профилактикой грибка и плесени, а также убирает неприятный запах затхлости. Нужно налить немного средства за резинку, подержать несколько минут, а затем вытереть насухо. Также можно запустить машинку на холостой цикл стирки, а внутрь положить обильно пропитанную средством салфетку. Горячая вода не нужна — достаточно постирать ее при 40 градусах. После такой обработки о запахе можно будет забыть.
А вот так можно отмыть гору грязной и жирной посуды всего за несколько минут.