Обманул банк на 200 млн: в Екатеринбурге вынесен приговор за аферы с кредитами

В ходе следствия удалось установить, что гражданин вместе с подельниками искал заемщиков и уговаривал их брать на себя кредиты. Людям мошенники обещали, что будут расплачиваться с банком сами. Осужденный помогал в оформлении документов, необходимых для кредитования. В результате банку был нанесен ущерб на 200 млн рублей.