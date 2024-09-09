Обманул банк на 200 млн: в Екатеринбурге вынесен приговор за аферы с кредитами

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Житель Екатеринбурга с 2009 по 2010 годы использовал мошенническую схему, с помощью которой ему удалось обмануть банк на 200 млн рублей. Его судили и приговорили к 9 годам лишения свободы, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе следствия удалось установить, что гражданин вместе с подельниками искал заемщиков и уговаривал их брать на себя кредиты. Людям мошенники обещали, что будут расплачиваться с банком сами. Осужденный помогал в оформлении документов, необходимых для кредитования. В результате банку был нанесен ущерб на 200 млн рублей.
Приговор вынесен Верх-Исетским судом Екатеринбурга. Пока вердикт не вступил в законную силу.
Только за одну неделю мошенники развели екатеринбуржцев на 20 млн рублей.