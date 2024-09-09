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Published Сегодня, 16:30

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В Екатеринбурге осужден мошенник, нагревший банк на 200 млн рублей

Обманул банк на 200 млн: в Екатеринбурге вынесен приговор за аферы с кредитами

9 сентября 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге осужден мошенник, нагревший банк на 200 млн рублей

Екатеринбуржец нагрел банк почти на 200 млн рублей с помощью кредитов на подставные лица. Следующие 9 лет он будет зарабатывать себе на жизнь в колонии общего режима.

Житель Екатеринбурга с 2009 по 2010 годы использовал мошенническую схему, с помощью которой ему удалось обмануть банк на 200 млн рублей. Его судили и приговорили к 9 годам лишения свободы, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе следствия удалось установить, что гражданин вместе с подельниками искал заемщиков и уговаривал их брать на себя кредиты. Людям мошенники обещали, что будут расплачиваться с банком сами. Осужденный помогал в оформлении документов, необходимых для кредитования. В результате банку был нанесен ущерб на 200 млн рублей.

Приговор вынесен Верх-Исетским судом Екатеринбурга. Пока вердикт не вступил в законную силу.

Только за одну неделю мошенники развели екатеринбуржцев на 20 млн рублей.

В Екатеринбурге мошенники пишут местным жителям от имени главы города
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#Дарья Бобровицкая#Прокуратура#Банк#Криминал#Приговор#Кредиты#Мошенники#Екатеринбург
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