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Published Сегодня, 12:52

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Updated Сегодня, 12:54

В Нижнем Тагиле перевозчик получил предостережение за отсутствие видеонаблюдения

Перевозчика в Нижнем Тагиле обязали установить видеонаблюдение в автобусах

9 сентября 2024, 12:52
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле перевозчик получил предостережение за отсутствие видеонаблюдения

ООО «Союз-НТ», которое является одним из перевозчиков Нижнего Тагила, получило предостережение за отсутствие видеонаблюдения в автобусах.

Две проверки в начале августа 2024 года провели специалисты Ространснадзора. При этом выяснилось, что в салонах автобусов, а также в кабинах водителей отсутствуют средства для видеонаблюдения и видеозаписи.

В связи с тем, что «Союз-НТ» нарушает требования по обеспечению транспортной безопасности, компанию обязали незамедлительно исправить ситуацию и установить необходимую технику, которая должна хранить видеоинформацию не менее 30 суток, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее суд в Нижнем Тагиле обязал «Союз-НТ» установить в автобусах голосовое оповещение об остановках.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Пассажиры#Водитель#Нарушения#Автобусы#Екатеринбург
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