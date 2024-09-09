Перевозчика в Нижнем Тагиле обязали установить видеонаблюдение в автобусах

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Две проверки в начале августа 2024 года провели специалисты Ространснадзора. При этом выяснилось, что в салонах автобусов, а также в кабинах водителей отсутствуют средства для видеонаблюдения и видеозаписи.
В связи с тем, что «Союз-НТ» нарушает требования по обеспечению транспортной безопасности, компанию обязали незамедлительно исправить ситуацию и установить необходимую технику, которая должна хранить видеоинформацию не менее 30 суток, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее суд в Нижнем Тагиле обязал «Союз-НТ» установить в автобусах голосовое оповещение об остановках.