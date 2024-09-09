Подростки напали на репетитора и пытались его ограбить в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
На екатеринбуржца напали около подъезда. По словам местной жительницы, домой к которой приходил репетитор, потерпевшему разбили очки, а также пытались забрать у него личные вещи, рассказали в группе ВКонтакте «Район Вторчермет — Екатеринбург».
Репетитор сумел позвонить женщине, и она вместе с мужем спустилась вниз. Увидев их, злоумышленники сразу убежали. В полицию пострадавший не обращался, рассказали Ура.ру в полиции Екатеринбурга.
Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге мужчина избил женщину на улице. Ей помогли прохожие.