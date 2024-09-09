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Updated Сегодня, 03:50

Подростки напали на репетитора и пытались его ограбить в Екатеринбурге

Подростки напали на репетитора и пытались его ограбить в Екатеринбурге

9 сентября 2024, 03:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге трое подростков избили горожанина, работающего репетитором. Происшествие случилось на улице Титова 8 сентября 2024 года.

На екатеринбуржца напали около подъезда. По словам местной жительницы, домой к которой приходил репетитор, потерпевшему разбили очки, а также пытались забрать у него личные вещи, рассказали в группе ВКонтакте «Район Вторчермет — Екатеринбург».

Репетитор сумел позвонить женщине, и она вместе с мужем спустилась вниз. Увидев их, злоумышленники сразу убежали. В полицию пострадавший не обращался, рассказали Ура.ру в полиции Екатеринбурга.

Напомним, в августе 2024 года в Екатеринбурге мужчина избил женщину на улице. Ей помогли прохожие.

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#Елизавета Зиборова#Избиение#Полиция#Подростки#Криминал#Ограбление#Нападение#ЧП#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Инцидент
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