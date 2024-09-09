Подростки напали на репетитора и пытались его ограбить в Екатеринбурге

На екатеринбуржца напали около подъезда. По словам местной жительницы, домой к которой приходил репетитор, потерпевшему разбили очки, а также пытались забрать у него личные вещи, рассказали в группе ВКонтакте «Район Вторчермет — Екатеринбург».