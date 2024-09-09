Подростки в Нижнем Тагиле разбили светофор и положили самокат на рельсы

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Позднее стало известно, что данная компания детей из неблагополучных семьей. Двое из них содержатся в школе-интернате, пятеро ходят в обычную школу, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.
Сотрудница ПДН провела со школьниками и их родителями беседу о том, что нельзя играть на железной дороге и вмешиваться в работу транспорта.
Напомним, 3 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле трое детей повредили автомобиль, стоявший во дворе.