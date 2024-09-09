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Подростки в Нижнем Тагиле разбили светофор и положили самокат на рельсы

Подростки в Нижнем Тагиле разбили светофор и положили самокат на рельсы

9 сентября 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле семеро школьников от 9 до 15 лет положили на железную дорогу детский самокат, а также повредили светофор. Последствия были обнаружены 2 сентября 2024 года.

Позднее стало известно, что данная компания детей из неблагополучных семьей. Двое из них содержатся в школе-интернате, пятеро ходят в обычную школу, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.

Сотрудница ПДН провела со школьниками и их родителями беседу о том, что нельзя играть на железной дороге и вмешиваться в работу транспорта.

Напомним, 3 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле трое детей повредили автомобиль, стоявший во дворе.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Рельсы#Светофор#ЧП#ПДН#Железная дорога#Компания#18+#Екатеринбург#Самокат#Инцидент
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