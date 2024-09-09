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Подросток в Екатеринбурге скончался на дне рождения друга

Подросток в Екатеринбурге скончался на дне рождения друга

9 сентября 2024, 10:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге обнаружили мертвым 14-летнего школьника. Он приехал к своему другу, чтобы отпраздновать его 18-летие. Происшествие случилось на улице Крестинского.

Приятель умершего молодого человека, отмечавший совершеннолетие, снял квартиру для себя и гостей. Компания, присутствовавшая на празднике, рассказала, что подросток в этот день вел себя странно, пишет «КП-Екатеринбург».

Екатеринбуржец жил вместе с мамой. Он рассказывал о своих проблемах с учебой, из-за которых он переживал. Потом он вышел покурить, а вскоре прохожий нашел его мертвым. Предположительно, он мог покончить с собой.

Напомним, в Таиланде нашли мертвым туриста из Нижнего Тагила, который покончил с собой.

Тело школьника найдено под окнами в Екатеринбурге
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