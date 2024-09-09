Подросток в Екатеринбурге скончался на дне рождения друга

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Приятель умершего молодого человека, отмечавший совершеннолетие, снял квартиру для себя и гостей. Компания, присутствовавшая на празднике, рассказала, что подросток в этот день вел себя странно, пишет «КП-Екатеринбург».
Екатеринбуржец жил вместе с мамой. Он рассказывал о своих проблемах с учебой, из-за которых он переживал. Потом он вышел покурить, а вскоре прохожий нашел его мертвым. Предположительно, он мог покончить с собой.
Напомним, в Таиланде нашли мертвым туриста из Нижнего Тагила, который покончил с собой.