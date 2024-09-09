Полицейские во время погони за мопедом улетели в кювет в Нижней Салде

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
По словам очевидца, полицейский пытался уговорить женщину, сидевшую на мопеде, пропустить его. При этом во время погони правоохранители не включили сирену и маячки на машине, рассказали в группе ВКонтакте «вСалде / Верхняя Салда и Нижняя Салда».
В какой-то момент служебный автомобиль оказался в кювете и перевернулся. В результате ЧП пострадавших нет. В автоинспекции проводится проверка, рассказали Ура.ру в областном ведомстве.
Напомним, в Каменске-Уральском водитель убегал от автоинспекторов на машине и влетел в столб, в результате чего он скончался.