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Полицейские во время погони за мопедом улетели в кювет в Нижней Салде

Полицейские во время погони за мопедом улетели в кювет в Нижней Салде

9 сентября 2024, 05:07
Фото: Группа ВКонтакте «вСалде / Верхняя Салда и Нижняя Салда»
В Нижней Салде машина полицейских во время погони за мопедом оказалась в кювете.

По словам очевидца, полицейский пытался уговорить женщину, сидевшую на мопеде, пропустить его. При этом во время погони правоохранители не включили сирену и маячки на машине, рассказали в группе ВКонтакте «вСалде / Верхняя Салда и Нижняя Салда».

В какой-то момент служебный автомобиль оказался в кювете и перевернулся. В результате ЧП пострадавших нет. В автоинспекции проводится проверка, рассказали Ура.ру в областном ведомстве.

Напомним, в Каменске-Уральском водитель убегал от автоинспекторов на машине и влетел в столб, в результате чего он скончался.

В Каменске-Уральском мужчина уходил от погони полиции и попал в ДТП
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Нижняя Салда#Инцидент
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