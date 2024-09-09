Полицейские во время погони за мопедом улетели в кювет в Нижней Салде

По словам очевидца, полицейский пытался уговорить женщину, сидевшую на мопеде, пропустить его. При этом во время погони правоохранители не включили сирену и маячки на машине, рассказали в группе ВКонтакте «вСалде / Верхняя Салда и Нижняя Салда».