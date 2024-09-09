Психотерапевт заявила, что рождение детей в 18–19 лет может обернуться депрессией

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Агентство «Ридус» пообщалось с психотерапевтом Дианой Генварской. Она рассказала, что рождение детей в возрасте 18-19 лет может привести к тяжелой депрессии у молодых матерей. Она пояснила, что девушки отказываются рожать в раннем возрасте из-за того, что боятся остаться нереализованными. Они ещё чувствуют себя неуверенно, так как не могут зарабатывать достаточно денег. Генварская отметила, что, если бы обязанности распределялись на несколько человек, то рожать стали бы чаще.
Собеседница издания объяснила, откуда возникает послеродовая депрессия. По её словам, с рождением ребенка у женщины резко меняется роль, поэтому она испытывает тревогу по поводу того, что не справится с ней и её социальное положение резко ухудшится. Психотерапевт добавила, что женщина с ребенком не защищена ни обществом, ни мужем. Она добавила, что государственные деятели во время призывов рожать детей в раннем возрасте не обращают внимания на данные моменты.
По мнению эксперта, чтобы женщины рожали рано, им необходимо создать надежную систему поддержки. Например, предоставить льготы и возможность получить образование. Генварская отметила, что нельзя, чтобы женщина, родившая несколько детей, была и мамой, и кухаркой, и уборщицей в одном лице. Психотерапевт также призвала государство создать институт кормилиц, чтобы дети на раннем этапе развития не переходили на искусственное питание. Это поможет укрепить здоровье подрастающего поколения.