Психотерапевт заявила, что рождение детей в 18–19 лет может обернуться депрессией

Агентство «Ридус» пообщалось с психотерапевтом Дианой Генварской. Она рассказала, что рождение детей в возрасте 18-19 лет может привести к тяжелой депрессии у молодых матерей. Она пояснила, что девушки отказываются рожать в раннем возрасте из-за того, что боятся остаться нереализованными. Они ещё чувствуют себя неуверенно, так как не могут зарабатывать достаточно денег. Генварская отметила, что, если бы обязанности распределялись на несколько человек, то рожать стали бы чаще.